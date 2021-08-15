بأسهل الخطوات.. طريقة عمل شوربة طماطم بالكريمة مع الشيف يسرى

قدم الشيف يسري ، اليوم ، السبت ، طريقة وصفة " شوربة طماطم بالكريمة " ، خلال برنامج " تتبيلة " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " :

وتشمل مقادير شوربة طماطم بالكريمة:



2 ورق لورا

ملح وفلفل

لتر مرق

نصف كوب كريمة

2ملعقة كبيرة زبدة



وللمزيد من التفاصيل عن وصفة " شوربة طماطم بالكريمة " .. شاهدي الفيديو :



فى سياق متصل فإن مقادير شوربة الخضار المشوية تشمل

طماطم

فلفل ألوان

كرفس

كرات بصل جزر زعتر

ملح – فلفل

زيت زيتون مرقة

بقدونس مفروم

طريقة عمل شوربة الخضار المشوية

* قطعي الخضراوات إلى شرائح ثم تبليها بالملح والفلفل والزيت واشويها على نار هادئة

* في حلة على النار ضعي قليل من الزيت وقطعي البصل والجزر والكرفس والكرات وضعيهم في الزبدة قلبيهم قليلا

* اضيفي الزعتر والملح والفلفل والخضروات المشوية

* اضيفي المرقة واتركيها حتى تغلي

* استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط مكونات الشوربة