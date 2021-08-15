بأسهل الخطوات.. طريقة عمل شوربة طماطم بالكريمة مع الشيف يسرى

قدم الشيف يسري ، اليوم ، السبت ، طريقة وصفة " شوربة طماطم بالكريمة " ، خلال برنامج " تتبيلة " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " :
وتشمل مقادير شوربة طماطم بالكريمة:
2 ورق لورا
ملح وفلفل
لتر مرق
نصف كوب كريمة
2ملعقة كبيرة زبدة
وللمزيد من التفاصيل عن وصفة " شوربة طماطم بالكريمة " .. شاهدي الفيديو :
فى سياق متصل فإن مقادير شوربة الخضار المشوية تشمل
طماطم
فلفل ألوان
كرفس
كرات بصل جزر زعتر
ملح – فلفل
زيت زيتون مرقة
بقدونس مفروم
طريقة عمل شوربة الخضار المشوية
* قطعي الخضراوات إلى شرائح ثم تبليها بالملح والفلفل والزيت واشويها على نار هادئة
* في حلة على النار ضعي قليل من الزيت وقطعي البصل والجزر والكرفس والكرات وضعيهم في الزبدة قلبيهم قليلا
* اضيفي الزعتر والملح والفلفل والخضروات المشوية
* اضيفي المرقة واتركيها حتى تغلي
* استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط مكونات الشوربة