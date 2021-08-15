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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل شوربة طماطم بالكريمة مع الشيف يسرى

شوربة طماطم ب الكريمة
شوربة طماطم ب الكريمة

قدم الشيف يسري ، اليوم ، السبت ، طريقة وصفة "  شوربة طماطم بالكريمة  " ، خلال برنامج " تتبيلة " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " :

 

وتشمل مقادير   شوربة طماطم بالكريمة:


2 ورق لورا 
ملح وفلفل
لتر مرق
نصف كوب كريمة
2ملعقة كبيرة زبدة


وللمزيد من التفاصيل عن وصفة "  شوربة طماطم بالكريمة  " .. شاهدي الفيديو :


فى سياق متصل فإن مقادير شوربة الخضار المشوية تشمل

طماطم 
فلفل ألوان 
كرفس 
كرات بصل جزر زعتر 
ملح – فلفل 
زيت زيتون مرقة 
بقدونس مفروم

طريقة عمل شوربة الخضار المشوية

* قطعي الخضراوات إلى شرائح ثم تبليها بالملح والفلفل والزيت واشويها على نار هادئة
* في حلة على النار ضعي قليل من الزيت وقطعي البصل والجزر والكرفس والكرات وضعيهم في الزبدة قلبيهم قليلا
* اضيفي الزعتر والملح والفلفل والخضروات المشوية
* اضيفي المرقة واتركيها حتى تغلي
* استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط مكونات الشوربة

 

 

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