محافظ الفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، والجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وذلك بحضور المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ الميدانية شملت تفقد الأعمال الإنشائية بمجمع خدمات شدموه الذي سيتم الانتهاء منه خلال 3 أشهر، وأعمال توسعة مدرسة الصديق الإعدادية بالخوري التي تشمل 12 فصلاً، ويجري إنشاء 6 فصول جديدة ليصبح إجمالي عدد الفصول 18 فصلاً، والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر نوفمبر القادم، كما تفقد المحافظ أعمال توسعة ورفع كفاءة مدرسة أبوصير للتعليم الأساسي، حيث يجري رفع كفاءة 3 مبانٍ تعليمية وإنشاء مبنى جديد يضم 14 فصلاً بإجمالي تكلفة 8 مليون جنيه للصيانة والإنشاءات الجديدة.
وعلى هامش الجولة، تفقد محافظ الفيوم، مركز الأحوال المدنية النموذجي المتنقل بجوار نقطة شرطة الغرق، للتيسير على الراغبين في اسخراج البطاقات الشخصية والمحررات الرسمية خاصة من السيدات وكبار السن، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وخلال تفقده للمشروعات، أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الاستعانة بالعمالة اللازمة لها، من أهالي محافظة الفيوم خصوصاً القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، مشيراً أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.