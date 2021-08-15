محافظ الفيوم يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى إطسا

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، والجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وذلك بحضور المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ الميدانية شملت تفقد الأعمال الإنشائية بمجمع خدمات شدموه الذي سيتم الانتهاء منه خلال 3 أشهر، وأعمال توسعة مدرسة الصديق الإعدادية بالخوري التي تشمل 12 فصلاً، ويجري إنشاء 6 فصول جديدة ليصبح إجمالي عدد الفصول 18 فصلاً، والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر نوفمبر القادم، كما تفقد المحافظ أعمال توسعة ورفع كفاءة مدرسة أبوصير للتعليم الأساسي، حيث يجري رفع كفاءة 3 مبانٍ تعليمية وإنشاء مبنى جديد يضم 14 فصلاً بإجمالي تكلفة 8 مليون جنيه للصيانة والإنشاءات الجديدة.

وعلى هامش الجولة، تفقد محافظ الفيوم، مركز الأحوال المدنية النموذجي المتنقل بجوار نقطة شرطة الغرق، للتيسير على الراغبين في اسخراج البطاقات الشخصية والمحررات الرسمية خاصة من السيدات وكبار السن، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وخلال تفقده للمشروعات، أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الاستعانة بالعمالة اللازمة لها، من أهالي محافظة الفيوم خصوصاً القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، مشيراً أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.

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