بعد مؤشرات انخفاض الحدود الدنيا لتنسيق كليات القمة 2021.. خبراء التعليم يؤكدون: انتهى عصر التفوق الوهمي

خبراء التعليم لـ صدى البلد :

نتيجة الثانوية العامة 2021 ستظهر تفوقا حقيقيا بعيدا عن الوهم

نسبة الحاصلين على مجاميع مرتفعة في نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون قليلة

انتهى الطلاب من ماراثون امتحانات الثانوية العامة ومن ثم بدأت مرحلة البحث عن موعد ظهور النتيجة التي شغلت تفكير الكثير من الطلاب على مدار الايام الماضية، ومن بعدها يبحث طلاب الثانوية العامة هنا وهناك عن المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات في الجامعات الحكومية 2021، وكذلك النظر إلى الحد الأدنى للقبول بالكليات الأعوام الماضية، والتي تعتبر من أهم المراحل التي يترقبها الطلاب بعد النتيجة.

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الثانوية العامة 2021 ستخرج طلاب قادرين على التفكير، ويمتلكون قدرات عقلية، كما ستعبر عن تفوق حقيقي في المرحلة الثانوية، وتنهي عصر التفوق الوهمي الذي كان الطلاب يحصلون فيه على مجاميع مرتفعة، وعلى أساسها يتم رفع الحد الادني للالتحاق بكليات القمة.

وتابع أستاذ المناهج وطرق التدريس، أن الثانوية العامة 2021 لهذا العام ستكون ثورة في المرحلة التعليمية، حيث تغير الموازين وقواعد الحفظ والتفوق الوهمي، لخلق تفوق حقيقي بين الطلاب بعيدا عن أسئلة الكتاب المدرسي وأسئلة الدروس الخصوصية التي ساهمت من قبل في خلق تفوق وهمي معتمد على الحفظ والتلقين لدى الطلاب.

وأضاف شحاتة، أن تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن توقعات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات، تدل على أن نتيجة الثانوية العامة 2021 ستعبر عن قدرات الطلاب الحقيقية، بعيدا عن الدرجات الوهمية التي يحصل عليها كل عام، مشيرًا إلي أن ذلك يعود على مصلحة الطالب في النهاية، متابعًا "كنا فين وبقينا فين".

وأكد الخبير التربوي، أن الثانوية هذا العام تعتمد علي إظهار التفوق الحقيقي لكل طالب وقدراته العقلية، كما لفت الخبراء إلى أنّ التوقعات بانخفاض الحد الأدنى للكليات، دليل على المستويات الحقيقية للطلاب، ووجود امتحانات اهتمت بمدى فهم الطالب لمخرجات التعلم.

من جانبه، قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن نتيجة الثانوية العامة 2021 وتوقعات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات، ستكون دليلا على انخفاض الإحصاء التكراري للمجاميع عامة، بمعنى أن نسبة النجاح العامة ستكون قريبة من الأعوام السابقة وهذا شيء طبيعي، لكن عند حصر وتصنيف النتيجة في صورة مجموعات تكرارية: "كم طالب حصل على 95% فأعلى، وعدد الطلاب الحاصلين على 90% إلى أقل من 95% " تظهر أن أعداد اصحاب المجاميع الكبيرة قليلة.

وأضاف "فتح الله"، أن هذا سيؤدي إلى تحقيق الأعداد المطلوبة للقبول في الكليات، وعلى أساسها يتم النزول بالحد الأدنى في جميع الكليات التي تقبل طلاب الشعبة العلمية والأدبية.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رسميا، عقد بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ اغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، سابقا تراجع شرائح المجموع المرتفعة، خاصة بين 90 إلى 100%، مما يؤكد انخفاض الحد الأدنى لكليات القمة.