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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصراحة عندهم حق.. هنا الزاهد تؤكد انفراد "صدى البلد" حول حقيقة حملها

هنا الزاهد
هنا الزاهد

أكدت النجمة هنا الزاهد أنفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها حيث نفت في تصريحات تلفزيونية حملها .

 

وقالت هنا الزاهد :" الناس افتركت أني حامل ،عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل ".

 

أضافت هنا الزاهد :" بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة ، فأكيد هيفتكروني حامل".

كشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة حملها؛ وذلك بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

 

 

وقالت هنا الزاهد، لـ"صدى البلد": "أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".

 

 

وأضافت هنا الزاهد: "وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان؛ علشان كدة الناس افتكرتني حامل".

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هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها| خاص

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بعد ظهورها بوزن زائد.. هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها وموقفها من الإنجاب

قصة حب :

 

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة الفنان أحمد حاتم.

 

وروجت هنا الزاهد لفيلم “قصة حب” الذي يجمعهما معا، وعلقت على الصور، قائلة: “فيلم (قصة حب) دلوقتي على شاهد.. اللي اتفرج على الفيلم يقولي رأيه. ♥️ يارب يكون عجبكوا”.

 

وتفاعل الجمهور معها وعبروا عن اعجابهم بالفيلم، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: “احلى كابل - الفيلم تحفة - كرروا تجربة التمثيل مع بعض”.

وتصدر فيلم قصة حب قائمة الاعمال الاعلى مشاهدة على منصة شاهد vip ، وذلك رغم طرحه فى السينمات منذ عدة سنوات .

 

فيلم قصة حب الذى تصدر قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة عبر منصة شاهد vip، من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، هالة فاخر، فرح يوسف، وتأليف وإخراج عثمان أبو لبن.

 

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

هنا الزاهد صدى البلد حقيقة حملها من زوجها النجم أحمد فهمي احمد فهمي النجمة هنا الزاهد

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