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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق توك توك يقتل زميله لسرقته في الشرقية

جثة _أرشيفية
جثة _أرشيفية

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية "مصاب بجرح بالرقبة "وسرقة هاتفه المحمول ومركبة "التوك توك" الخاص به.

توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية  إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وأمكن ضبطه وبحوزته (مركبة "التوك توك" - الهاتف المحمول) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة ملابسات واقعة العثور مديرية امن الشرقية سرقة هاتفه المحمول مركز شرطة ديرب نجم

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