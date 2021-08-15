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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. أول تعليق من حسن نصر الله على انفجار عكار

أول تعليق من حسن
أول تعليق من حسن نصر الله على انفجار عكار

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن ما حدث في "عكار يفرض نفسه علينا جميعا.. هو خبر محزن لكل من سمعه في لبنان أو خارجه، هذه الحادثة المؤلمة التي أودت بسقوط شهداء وجرحى".

 

وأضاف حسن نصر الله "نتوجه إلى أهلنا في عكار بالعزاء وإلى قيادة الجيش اللبناني ونعبر عن التضامن والمواساة لما جرى عليهم وعلى احبائهم ونتضامن مع الجرحى الذين يعانون من آلام الحروق القاسية".

 

وقال أمين حزب الله إنه "يجب أخذ العبرة مما جرى لمنع تكراره في أماكن أخرى"، مشددا على أن "الحادثة يجب أن تشكل عاملاً حاسماً للمعنيين من أجل تشكيل حكومة، لأن لبنان لم يعد يحتمل".

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وأكد حسن نصر الله أنه "يجب تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وعلى الجميع تقديم التسهيلات المطلوبة".

 

وبشأن رفع الدعم عن المحروقات، قال نصر الله إن الحل ليس في تقاذف المسؤولية، بل في تأليف حكومة، وأن هناك كثير من اللبنانيين شركاء في المسؤولية.

 

وأضاف أن أغلب الشركات تحتكر المحروقات، وتعمل على تخزينها لبيعها في السوق السوداء، معتبراً أن "من خزن وباع المحروقات في السوق السوداء خان الأمانة".

 

وتابع حسن نصر الله "اؤكد ان شاء الله سنأتي قطعا بالمازوت والبنزين من إيران".

 

وشهدت منطقة عكار شمالي لبنان انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين مما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 80 آخرين على الأقل.

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