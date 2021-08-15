اتقتل برصاصة في دماغه.. جدة شهيد لقمة العيش فى القليوبية تروى تفاصيل الواقعة .. فيديو

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " ، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل مقتل شاب يدعى "محمد عماد"، على يد بعض من الخارجين عن القانون في القليوبية.

وقالت "أم عماد جدة محمد"،: "محمد خرج وركب التروسيكل ومشي علشان الشغل وعلشان لقمة العيش.. وفجأة لقيت الناس بتقول محمد عمل حادثة ومات وكانوا مخبين عني التفاصيل.. وسمعت واحدة بتقول محمد اتضرب بالنار معرفش ايه السبب".



وتابعت: "محمد طلع يشتغل علشان أبوه معندهوش دخل.. ومحمد متجوز بقاله سنة ونص لسه عريس، وعمره ما اتشكى من حد، وكان يقوم من النوم يروح الشغل، مكنش ليه مواعيد ومكنش ليه أعداء ومكنش بتاع مشاكل"، لافته: "أنا عايزه أعرف عملوا فيه كدا ليه، إحنا ناس غلابة، ومحمد كان طيب".



وأشارت: "مكنتش راضية عن التروكسيل، وجبناه بالتقسيط ليه، ولسه عليه أقساط لحد دلوقتي، كان بيديني كل شهر فلوس علشان أقساط التروسيكل"، مردفه: "محمد فاتنا وفات مراته وعياله، وأنا عايزه حق محمد وحق اخواته وابنه الصغير، محمد اتربى يتيم وبيربي أيتام، وفي الآخر اتقتل برصاصة في دماغه.. كل حاجه راحت ومحمد راح اللي كان فاتح بيتنا".



ترك زوجته الحامل و3 أشقاء أيتام

داخل منزله بعزبة "اسما خاتون" بقرية ميت حلفا مركز قليوب في محافظة القليوبية تعيش اسرة الشاب محمد عماد عبد الفتاح شهيد لقمة العيش والذي راح ضحية قيام مجهولين باطلاق الرصاص عليه بنزلة بسوس على الطريق الدائري لسرقته بالإكراه.



محمد عماد يخرج عادته من منزله للعمل على التروسيكل الخاص به بحثا عن الرزق ولقمة العيش حتى يستطيع الانفاق على اسرته واخواته ولم يدرى ان القدر سطر له هذه النهاية المأساوية على يد أحد البلطجية حيث قاموا بإطلاق الرصاص عليه لسرقته وفروا هاربين ، حيث راح ضحية البحث عن لقمة العيش تاركا 3 من أشقائه الأيتام وزوجته الحامل في الشهر التاسع.



من ناحية سادت حالة من الحزن بين أهالى وأقارب المجنى عليه فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى صفحات نعى المتوفى داعين له بالرحمة والمغفرة وشيع أهالي المجنى عليه مطالبين بسرعة ضبط المتهمين فى الواقعة والقصاص العادل منهم .



وانتقل موقع صدي البلد والتقى مع أسرة المجني عليه والتي أكدت ان المتوفى كان يعول أسرته وزوجته الحامل وكان يخرج منذ الصباح الباكر للبحث عن رزقه ولقمة العيش مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وكشف غموض وملابسات الحادث.



وقالت الحاجة أم عماد جدة محمد أن حفيدها عاش يربي أشقاءه بعد وفاة والده مشيرة إلى أن والده مات منذ سنوات وتحمل محمد المسئولية وربى أشقاءه معها تاركا التعليم حيث كان يعمل في مهنة جمع مخلفات المخابز.



وأضافت ان محمد كان في منتهى الحنية لا يكن أي ضغائن لأحد ولا يستحق هذه الطريقة البشعة للموت بطلق ناري في الرأس تاركا أسرة كاملة في مهب الرياح، مطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة في الواقعة وكشف غموض وملابسات الوفاة.



واشارت الى أن الأسرة أصبحت بلا عائل وأن محمد كان يحبه الجميع ويشهد له بالأخلاق الحميدة مشيرة أنهم يوم الحادث جاءهم تليفون أن محمد تعرض لحادث في منطقة نزلة باسوس بالقناطر فهرع أقاربه وأعمامه للمكان فوجدوه قتيلا بطلق ناري خرطوش، ولكن التفاصيل لازالت غامضة وأجهزة الأمن تحاول البحث عن الجناة مطالبة بسرعة ضبطهم والقبض عليهم القصاص منهم.



وقالت عمة المجني عليه ان محمد خرج من منزله في الفجر لعمله حيث كان متعودا للخروج يوميا للبحث عن مصدر رزقه في مخلفات المخابز ويعمل على تروسيكل اشتراه بالتقسيط ولم يدفع من ثمنه سوى 5 أقساط ولكنه المجرمين ضربوه بالرصاص علشان يسرقوه ، مضيفة أن محمد متزوجا وفى انتظار وصول نجله بعد شهر كما أنه أكبر أخوته الـ 3 ومعيلهم الوحيد بعد وفاة والده.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بنزلة باسوس من الطريق الدائرى دائرة المركز مصابا بطلق خرطوش بالرأس.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المباحث القليوبية لمكان الواقعة، و بالمعاينة والفحص تبين لضباط البحث الجنائى فى القليوبية أن الجثة لشاب يدعى "محمد ع ع" 22 سنة عامل مقيم بمنطقة عزبة أسما التابعة لـ ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب فى القليوبية تلقى طلقة خرطوش بالرأس تسبب فى وفاته على الفور وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته وتولت النيابة التحقيق.