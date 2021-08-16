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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية آداب القاهرة تعلن عن بدء دورة الكتابة الفنية لطلاب الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم للدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير ، وذلك بدءا من يوم الاحد ٨ من اغسطس حتى يوم الخميس الموافق ١٩ من اغسطس .

ونوهت كلية الاداب بأن الدورة ستبدأ فعليا بدءا من يوم الاربعاء الموافق ١ من سبتمبر القادم وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من سبتمبر  من الساعة الثالثه عصرا حتى الساعة السابعه مساءا بقاعات المؤتمرات بالكلية .

 

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وفى نفس السياق ، أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الاداب بعنوان “ مهارات الإلقاء .
تبدء الورشة يوم الاثنين الموافق 9 من أغسطس القادم ، على أن تستمر خلال فترة الأجازة الصيفية علما بأن الورشة ستعقد على مدار يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواجدة ظهرا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية . 
كما أعلنت وحدة التدرريب بأن عدد الطلاب المشاركين سيكون 30 متدرب والأولوية لأسبقية الحجز ، مؤكدة على أن الدورة مجانية تماما بأستثناء دفع مبلغ خمسين جنيها نظير رسوم استخراج الشهادة ، بشرط حضور المتدرب 85% من إجمالى عدد الساعات . 

كما سيتم حرمان المتدرب من الشهادة فى حالة تجاوز غيابة 15% من إجمالى عدد ساعات الورشة . 
تسدد رسوم استخراج الشهادة بوحدة الحسابات بالكلية يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ماعدا يومى الجمعة والسبت و على كل متدرب تسجيل رقم الموبايل الخاص بة بالأضافة إلى صورة الكارنية .

جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة كلية الاداب وحدة التدريب وتنمية المهارات فترة الأجازة الصيفية لدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى

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