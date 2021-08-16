عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى في مصر اليوم 16-8-2021

سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى اليوم الأثنين

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

سجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم اليوم الاثنين فى بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك نحو (عودة، المشرق) 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك قطر الوطني 4.24 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.22 جنيه للشراء و4.29جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.19 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول عند 4.21جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الاسكندرية 4.25 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد 4.17جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

تقدم بنوك بلوم ومصر وعودة والتجارى الدولة، أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.

الدرهم الاماراتى الجنيه المصري جنيه اليوم الأثنين البنك

موضوعات متعلقة

أسعار العملات العربية فى بنك مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 15-8-2021

ترشيحاتنا

أول تعليق لنجم برشلونة الجديد بعد تسجيله هدفين أمام سوسييداد بالليجا

الذهب ينهض بعد سقوط صادم.. 28 جنيها زيادة في الجرام ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

دعاء يوم عاشوراء مستجاب.. 39 كلمة توسع رزقك وتفك كربك

إحدى أكبر الهزائم بالتاريخ.. ترامب يطالب بايدن بالاستقالة بعد استيلاء طالبان على أفغانستان

المصري يكشف كواليس تجديد عقد نجم الفريق وحقيقة مفاوضات الزمالك

لن أنحني أمام طالبان.. نائب رئيس أفغانستان يعلن عدم هروبه من البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

الزمالك: قرار جديد بشأن بيع مصطفى فتحي لـ بيراميدز الموسم المقبل

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ