سعر الدرهم الإماراتى في مصر اليوم 16-8-2021

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .



سجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم اليوم الاثنين فى بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك نحو (عودة، المشرق) 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



استقر سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك قطر الوطني 4.24 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.22 جنيه للشراء و4.29جنيه للبيع.



و استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.19 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .



و استقر سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول عند 4.21جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.26جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الاسكندرية 4.25 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد 4.17جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.



تقدم بنوك بلوم ومصر وعودة والتجارى الدولة، أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.