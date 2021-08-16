بدء التقدم لبرنامج الماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس

أعلنت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير والدكتوراه بالاقسام العلمية الثلاثة ابتداء من يوم ١6/ ٨ / ٢٠٢١حتي ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١٠.

واكدت الدكتورة هويدا عميدة الكلية ان المجلة العلمية لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس حصلت علي ٧/٧ في تقييم المجلس الأعلي للجامعات للمجلات العلمية المحلية ٢٠٢١.

كما نالت مجلة " أطفال أون" التى نفذها مجموعة من الباحثين بـ كلية الدراسات العليا للطفولة بـ جامعة عين شمس فى إطار مشروع تخرجهم إعجاب المشرفين والقائمين على المجلة، حيث أكدوا علي أنه مشروع مميز وله فكرة واضحة ومحددة ، كذلك أشادوا بالطلاب ، وكونهم أصحاب فكر ورسالة تحريرية واضحة، كما أثنوا علي مجهوداتهم بعد حديثهم مع مصادر متنوعة ذات ثقل مجتمعى وفي طريقة عرضهم للموضوعات داخل المجلة.



وقد استقبلت الدكتورة هويدا الجبالي عميد الكلية ، عدداً من الباحثين المشاركين بالمجلة لتقديم التهنئة لهم علي هذا العمل المتميز ، وذلك بحضور الدكتورة فاتن الطنباري استاذ بقسم بثقافة الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتور نادر محمد على، والدكتور حسن فراج.

ثقافة الأطفال بجامعة عين شمس

جدير بالذكر أن عدد الباحثين المشاركين في المجلة يبلغ ٣٣ باحث وباحثة ، و تم تنفيد المشروع تحت إشراف أ.د.عمرو نحله رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال، والدكتورة فاتن الطنباري الأستاذ بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بجامعة عين شمس، والمشرف العام على المجلة، والتي سبق لها الإشراف على العديد من مشاريع التخرج ونالت بها أعلى التقييمات، والدكتور نادر محمد على، والدكتور حسن فراج المشرف المساعد على المجلة.



و تناولت المجلة موضوعات فنية ورياضية وحوارات مع أكثر من مصدر مسؤول في العديد من المجالات المختلفة، وتناول ملف العدد قضية كورونا التي أصبحت تشغل العالم بشكل كبير نتيجة لتأثيرها البالغ على مستقبل البشر.



ووجه العاملين بالمجلة الشكر للمخرج الصحفى وليد الشناوى، على تصميم المجلة والذي نال استحسان جامعة عين شمس وكلية الدراسات العليا للطفولة..