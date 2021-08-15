لإنقاذ مصابي عكار.. مساعدات طبية مصرية في طريقها إلى لبنان

صرح الدكتور ياسر علوي سفير مصر في لبنان بأنه من المقرر ان يصل من القاهرة مساء اليوم الأحد فريق من استشاريي الجراحة المختصين بمعالجة الحروق، للمساعدة الطبية في مداوة وعلاج مصابي انفجار عكار

واضاف السفير علوي، وفقا لبيان للسفارة المصرية في بيروت اليوم، أن الطاقم الطبي سيتوزع على كل من مستشفى السلام للحروق بطرابلس ومستشفى الجعيتاوي ببيروت لتقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين في انفجار التليل في عكار

واشار الى انه ستصل على نفس الطائرة شحنة من اﻷدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة الحروق تبلغ زنتها طن ونصف، وقد تم إعدادها بناء على لائحة احتياجات قدمها الجانب اللبناني.



وأكد السفير علوي أن وصول الفريق الطبي والمساعدات بعد أقل من ٢٤ ساعة من الانفجار يعكس قراراً مصرياً اتخذ على أعلى مستوى لتقديم كل العون الممكن والتزاماً بوضع كافة اﻹمكانات المصرية بتصرف الشعب اللبناني الشقيق مشددا على أن مصر ستكون حاضرة مباشرة، وموجودة كتفاً بكتف إلى جانب اﻷشقاء اللبنانيين ومتضرري انفجار عكار، حتى يتم تجاوز هذه المحنة.