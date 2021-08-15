تعلمت منك الكثير.. توماس مولر ينعي أسطورة كرة القدم الألمانية

نعى المهاجم الألماني الدولي توماس مولر، جيرد مولر أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ بعدما توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ75 عامًا.



نشر توماس صورة له برفقة جيرد مولر على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وعلق عليها: "‏عزيزي جيرد ، تشرفت بلقائك شخصيًا. كمدرب مهاجم ، تمكنت من تعلم الكثير منك في سنوات شبابي. بصرف النظر عن لقاءاتي الشخصية معك ، لا يمكن تصنيف إنجازاتك فيfcbayern وdfb_team بدرجة كافية. بدون بوابتك لن نكون حيث نحن الآن. شكراً لك على كل شيء وأخيراً الرسالة الأكثر أهمية: لقد كنت شخصًا رائعًا بشكل مثير".



أعلن نادي بايرن ميونخ وفاة جيرد مولر أسطورة العملاق البافاري والكرة الألمانية، عن عمر يناهز 75 عاما.



وقال نادي بايرن ميونخ في بيان عبر موقعه الرسمي: "ينعي نادي بايرن ميونخ وجماهيره وفاة الأسطورة جيرد مولر الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الأحد عن عمر 75 عاما".



وأضاف بيان بايرن ميونخ: "ويعد مولر أحد أساطير بايرن ميونخ والكرة الألمانية والعالمية بشكل عام، حيث سجل 566 هدفًا في 607 مباراة مع الفريق البافاري، ولا يزال الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بواسطة لاعب واحد في تاريخ الدوري الألماني مسجلا باسمه (365 هدفا)، كما أحرز 68 هدفا في 62 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا.



وتابع بيان باينرن ميونخ: "بخلاف أرقامه القياسية، حقق جيرد مولر على مدار مسيرته الكروية العديد من الإنجازات، يحث توج بلقب كأس العالم مرة وكأس الأمم الأوروبية مرة ولقب كأس أوروبا للأبطال ثلاث مرات ولقب كأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس مرة، كما فاز بلقب الدوري الألماني أربع مرات ولقب كأس ألمانيا أربع مرات أيضا".



هيربيرت هاينر وأوليفر كان ينعيان جيرد مولر:



قال هيربيرت هاينر رئيس بايرن ميونخ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري: “هذا يوم حزين للغاية للبايرن وجماهيره، جيرد مولر هو أفضل مهاجم أنجبته الكرة الألمانية، وكان يمتلك شخصية فريدة في عالم كرة القدم، قلوبنا مع زوجته وعائلته”.



وأشار: "لولا جيرد مولر لما أصبح البايرن النادي الذي هو عليه ونحبه جميعا اليوم، سيظل اسمه خالدا وستبقى ذكراه محفورة في قلوبنا إلى الأبد".



بينما قال الرئيس التنفيذي أوليفر كان: "الجميع يشعر بالحزن والأسى لوفاة جيرد مولر، لقد رحل عنا أحد أساطير النادي والكرة الألمانية الذي لا تزال أرقامه القياسية صامدة حتى اليوم، البايرن كان يسري في عروق جيرد مولر ، وكان دائما حريصا على أن يكون واحدا من أكبر الأندية في العالم، سيظل له مكان خاص في قلوبنا إلى الأبد".