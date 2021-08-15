سكان حي الساحل يشكون تحول سور مدرسة إلى مقلب لتجميع القمامة

أرسل القارئ أحمد مرسي شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة.

قال مرسي في شكواه: “نعاني نحن سكان شارع الدكتور حسن كامل بحي الساحل من انتشار القمامة بشكل كبير مما تتسبب في انتشار الأمراض والروائح الكريهة بالمنطقة”.

وأضاف: “تحول سور مدرسة روض الفرج الإعدادية بنات الي مقلب صغير لتكوين القمامة في غياب تام من حي الساحل ، حيث نحن نعاني من انتشار الحشرات والروائح الكريهة ”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.