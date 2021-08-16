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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مش بتاع مشاكل| حكاية محمد عماد شهيد لقمة العيش فى القليوبية.. فيديو

عم الضحية
عم الضحية

رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2 " ، تقديم الإعلامية "نهال طايل"،   تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شاب يدعي "محمد عماد"، على يد الخارجين عن القانون في القليوبية.


روى "عم الضحية محمد عماد"، تفاصيل الواقعة، قائلا : "محمد عنده 21 سنة، والتروسيكل بتاعه معاه بقاله أقل من سنة، ولم يشتكى من أحد لأنه مش بتاع مشاكل"، ,خبر وفاة محمد جالي وأنا في الشغل لقيت جاري بيتصل عليا يقولي محمد عمل حادثة، ولقيت واحد تاني بيقولي محمد عماد اتضرب بالنار على الدائري".


وقال "عم الضحية محمد عماد" : "جريت أنا وولاد عمي والجيران، أول ما وصلنا مكان الحادثة سألنا اللي كان معاه قال لنا أنا روحت البنزينة أجيب بنزين علشان المكنة خلصت بنزين في الطريق، عديت أجيب البنزين رجعت لقيت محمد سايح في دمه، ومشوفتش أي حاجه".


وتابع "عم الضحية محمد عماد"  : "آخر مرة شفت محمد يوم ما مات، لما كان رايح الشغل، علشان كان بيعدي عليا كل يوم وهو رايح الشغل،وساعتها مقالش أن فيه مشاكل بينه وبين حد، لأن محمد مكنش بتاع مشاكل".


وأكمل "عم الضحية محمد عماد"  : "التروسيكل متسرقش، بس اللي قتل محمد سرق التليفون بتاعه والفلوس اللي كانت معاه واستبن التروسيكل، ودي حاجه مخلياني مستغرب"، ودخلت على جثمان محمد لقيته متخربش خربوش في كتفه ووشه، ودا دليل أن كان فيه خناقة بينهم".

ترك زوجته الحامل و3 أشقاء أيتام.. حكاية محمد عماد شهيد لقمة العيش فى القليوبية
 

داخل منزله بعزبة "اسما خاتون" بقرية ميت حلفا مركز قليوب في محافظة القليوبية تعيش اسرة الشاب محمد عماد عبد الفتاح شهيد لقمة العيش والذي راح ضحية قيام مجهولين باطلاق الرصاص عليه بنزلة بسوس على الطريق الدائري لسرقته بالإكراه.

 


محمد عماد يخرج عادته من منزله للعمل على التروسيكل الخاص به بحثا عن الرزق ولقمة العيش حتى يستطيع الانفاق على اسرته واخواته ولم يدرى ان القدر سطر له هذه النهاية الماساوية على يد أحد البلطجية حيث قاموا باطلاق الرصاص عليه لسرقته وفروا هاربين ، حيث راح ضحية البحث عن لقمة العيش تاركا 3 من أشقائه الأيتام وزوجته الحامل في الشهر التاسع.


من ناحية سادت حالة من الحزن بين أهالى وأقارب المجنى عليه فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى صفحات نعى المتوفى داعين له بالرحمة والمغفرة وشيع اهالى المجنى عليه مطالبين بسرعة ضبط المتهمين فى الواقعة والقصاص العادل منهم .


وانتقل موقع صدي البلد والتقى مع أسرة المجني عليه والتي أكدت ان المتوفى كان يعول أسرته وزوجته الحامل وكان يخرج منذ الصباح الباكر للبحث عن رزقه ولقمة العيش مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وكشف غموض وملابسات الحادث.


وقالت الحاجة أم عماد جدة محمد أن حفيدها عاش يربي أشقاءه بعد وفاة والده مشيرة إلى أن والده مات منذ سنوات وتحمل محمد المسئولية وربى أشقاءه معها تاركا التعليم حيث كان يعمل في مهنة جمع مخلفات المخابز.


وأضافت ان محمد كان في منتهى الحنية لا يكن أي ضغائن لأحد ولا يستحق هذه الطريقة البشعة للموت بطلق ناري في الرأس تاركا أسرة كاملة في مهب الرياح، مطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة في الواقعة وكشف غموض وملابسات الوفاة.


واشارت الى أن الأسرة أصبحت بلا عائل وأن محمد كان يحبه الجميع ويشهد له بالأخلاق الحميدة مشيرة أنهم يوم الحادث جاءهم تليفون أن محمد تعرض لحادث في منطقة نزلة باسوس بالقناطر فهرع أقاربه وأعمامه للمكان فوجدوه قتيلا بطلق ناري خرطوش، ولكن التفاصيل لازالت غامضة وأجهزة الأمن تحاول البحث عن الجناة مطالبة بسرعة ضبطهم والقبض عليهم القصاص منهم.


وقالت عمة المجني عليه ان محمد خرج من منزله في الفجر لعمله حيث كان متعودا للخروج يوميا للبحث عن مصدر رزقه في مخلفات المخابز ويعمل على تروسيكل اشتراه بالتقسيط ولم يدفع من ثمنه سوى 5 أقساط ولكنه المجرمين ضربوه بالرصاص علشان يسرقوه ، مضيفة أن محمد متزوجا وفى انتظار وصول نجله بعد شهر كما أنه أكبر أخوته الـ 3 ومعيلهم الوحيد بعد وفاة والده.


وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بنزلة باسوس من الطريق الدائرى دائرة المركز مصابا بطلق خرطوش بالرأس.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المباحث القليوبية لمكان الواقعة، و بالمعاينة والفحص تبين لضباط البحث الجنائى فى القليوبية أن الجثة لشاب يدعى "محمد ع ع" 22 سنة عامل مقيم بمنطقة عزبة أسما التابعة لـ ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب فى القليوبية تلقى طلقة خرطوش بالرأس تسبب فى وفاته على الفور وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته وتولت النيابة التحقيق.

برنامج تفاصيل صدى البلد 2 نهال طايل القليوبية الضحية محمد عماد عم الضحية محمد عماد

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