أستون مارتن تكشف النقاب عن النسخة الخارقة فالكيري سبايدر

تعتبر النسخة الخارقة فالكيري سبايدر واحدة من أقوى الإصدارات التابعة للصانع الإنجليزي المخضرم "استون مارتن"، ويرجع تاريخ الشركة العريقة إلى العام 1913 وذلك على يد ليونيل مارتن، الذي اتخذ من سباق هضبة استون الفكرة لتكون هي المقطع الأول بجانب اسم المؤسس، و منذ هذا التاريخ استطاعت "استون مارتن" أن تقدم نخبة من الطرازات القوية التي تحمل شعار الأجنحة الممتدة.

انطلاقة النسخة الخارقة فالكيري سبايدر

استعرضت استون مارتن نسختها الجديدة فالكيري سبايدر، من خلال معرض كونكورس دي إليجانس الذي يقام على شاطئ بيبل بيتش، حيث ظهرت السيارة بإطلالة قوية اقرب من تصميمات الفورمولا 1، نسبة إلى تمتعها بالعديد من المقاومات، مثل التصميم الهندسي الانيق، والذي يعتمد على الكثير من اللمسات الانسيابية مما تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الكثير من التحديات.

تعتمد السيارة الخارقة استون مارتن فالكيري سبايدر على محرك مكون من 12 اسطوانة طراز V12، سعة 6500 سي سي، بينما يصل العزم الأقصى للدوران إلى 11 الف دورة في الدقيقة، مع قوة قدرها 1155 حصان، بالإضافة إلى مستشعرات أمامية وخلفية مزودة بكاميرا، و التي تساعد قائد المركبة على سهولة الاصطفاف.

كما تأتي أستون مارتن بسقف مكشوف مع نوافذ علويّة مصنّعة من البولي كربونات، و حوض سفلي مصنوع من ألياف الكربون، إضافة إلى مصابيح حادة، مع عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية متعددة الأضلاع، و سبويلر خلفي عريض يعزز قدرات السيارة، إلى جانب مقصورة داخلية تضم الكثير من أنظمة الرفاهية مثل شاشة عرض الوسائط و لوحة عدادات رقمية، مع عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف، بالإضافة إلى أبواب جانبية تفتح لأعلى مثل الاجنحة الطائرة، التي تضيف مظهر جمالي ورياضي يليق بالإطلالة الخاصة بـ فالكيري سبايدر.