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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ردود صادمة.. تفتكر البنت ممكن تتقدم لخطبة الشاب؟.. فيديو

صدى البلد

غابت عن مجتمعاتنا الشرقية الكثير من التزامات وتحفظات الماضي، وأصبح هناك فئات ترفض التمسك بالعادات والأعراف والتقاليد الموروثة، ويميل البعض لاتباع السلوك الغربي، فهل من الممكن أن تتقدم البنت لخطبة الشاب؟ 
 

طرحت "صدى البلد" هذا السؤال على المارة بأحد شوارع القاهرة، وكانت ردود الفعل مختلفة، ما بين مؤيد ومعارض، وفيما يلي نبذة عن أغلب الآراء: 
 

قالت مروة نصر، أن هذا السلوك مرفوض تماماً بالنسبة لها، فالرجل هو المقدام دوماً، وترى أن الأنثي من شأنها حفظ كرامتها والحفاظ على صورتها من الإقبال على مثل هذه الخطوة.
 

وتابع أحمد علي، أن الموضوع يعد غريب نوعاً ما، ولكنه ليس من المستحيل حدوثه، فسمع العديد من القصص التي أقدمت فيها المرأة على الرجل في أخذ الخطوة الأولى في علاقتهم، والتي نجحت في النهاية وتوجت بالزواج. 
 

وأشارت خديجة محمد، أن المرأة عليها إظهار مشاعرها نحوه بطرق غير مباشرة، وعليه أن يتفهمها ويصارحها بحبه اذا كانت المشاعر متبادلة، ولكن اخذها الخطوة الأولى بطريقة مباشرة أمر غير معتاد.
 

وأعرب محمود طارق، أن الرجل غالباً يرفض الفكر المتفتح للفتاة ويعتبر طلبها الزواج منه أمر غريب، ولكن مع الانفتاح على المجتمعات الغربية، من الوارد أن نرى نماذج كثيرة تتقبل الأمر. 
 

واختتمت نوران محمود، أنها من الصعب أن تتخذ هذه الخطوة مهما بلغت درجة حبها للشخص، لأنها ترى في الأمر تقليل لشأن المرأة، وعزتها، وكرامتها. 
 

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