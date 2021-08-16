ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلاً

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أمس الأحد، بارتفاع كبير في أعداد وفيات زلزال هايتي المدمر.

وقالت الوكالة نقلا عن قوات الحماية المدنية في هايتي إن العدد الإجمالي لضحايا الزلزال ارتفع ليصبح 1297 قتيلا.

وقالت الحماية المدنيّة في بيان إنّ حصيلة الجرحى ارتفعت إلى أكثر من 5700، مشيرة إلى أنّ هناك أشخاصاً «كثيرين آخرين تحت الأنقاض».

وكان مركز الزلزال على بعد 125 كيلومترا (78 ميلا) غرب العاصمة بورت أو برنس، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي (USGS).

وتعرضت الدولة الكاريبية لزلزال في ساعة متأخرة من مساء السبت، قدرت قوته بـ 5.9 درجة.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن مركز الزلزال كان على بعد 41 كيلومترا (25 ميلا) شمال غرب مدينة ليس كاي الجنوبية على عمق 30 كيلومترا.

وقال رئيس الوزراء الهايتي، أرييل هنري ،إنه تم إرسال المساعدات على وجه السرعة إلى المناطق التي دمرت فيها البلدات واكتظت المستشفيات بالمرضى، في حين لا يزال البحث عن ناجين مستمراً.