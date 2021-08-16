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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد منايا لـ مصطفى قمر .. أصالة تستخدم تقنية الـ Reverse في أغنيتها الجديدة

اصالة
اصالة

استخدمت الفنانة أصالة تقنية الـ  Reverse في أغنيتها الجديدة “الدنيا لها طعم جديد” والتي طرحتها مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”  وقامت بتصوير جزء منها في مصنع المدينة الذي افتتحه الرئيس السيسي.

 

وقال مخرج الفيديو كليب محمد صقر، في تصريح لـ “صدى البلد”: “كان فيه تحدي كبير لأن الاغنية معمولة بطريقة الـ Reverse وهي إن كل الاحداث بترجع لورا ومكنش عندنا مرجعية في مصر للطريقة دي التجربة الوحيدة كانت في بداية الالفينات لـ مصطفى قمر، في أغنية منايا وكان المخرج أجنبيا”.

أصالة تحيي حفلا غنائيا في السعودية

أغنية جديدة لـ أصالة دعما للرئيس السيسي .. ومخرج "الدنيا لها طعم جديد" يكشف التفاصيل

“الدنيا لها طعم جديد”  من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، وإخراج محمد صقر.

يذكر أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء  3 أغسطس مصنع المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات محافظة المنوفية فضلاً عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

أصالة الفنانة اصالة الدنيا لها طعم جديد Reverse اليوتيوب الرئيس السيسي

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