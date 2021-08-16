بعد منايا لـ مصطفى قمر .. أصالة تستخدم تقنية الـ Reverse في أغنيتها الجديدة

استخدمت الفنانة أصالة تقنية الـ Reverse في أغنيتها الجديدة “الدنيا لها طعم جديد” والتي طرحتها مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب” وقامت بتصوير جزء منها في مصنع المدينة الذي افتتحه الرئيس السيسي.

وقال مخرج الفيديو كليب محمد صقر، في تصريح لـ “صدى البلد”: “كان فيه تحدي كبير لأن الاغنية معمولة بطريقة الـ Reverse وهي إن كل الاحداث بترجع لورا ومكنش عندنا مرجعية في مصر للطريقة دي التجربة الوحيدة كانت في بداية الالفينات لـ مصطفى قمر، في أغنية منايا وكان المخرج أجنبيا”.

“الدنيا لها طعم جديد” من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، وإخراج محمد صقر.

يذكر أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء 3 أغسطس مصنع المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات محافظة المنوفية فضلاً عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.