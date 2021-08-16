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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يا فرحة ما تمت.. فيديو يرصد لحظة وفاة عروسي البحيرة غرقا في سيارة الزفة.. شاهد

عروسي البحيرة
عروسي البحيرة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يدمي القلوب يظهر لحظة انقلاب سيارة عروسي البحيرة أثناء الزفة في إحدى الترع القريبة من القرية.

وشيع الألاف من أهالي قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة، جثماني عروسين لقيا مصرعهما  ليلة زفافهما.

ولقي عريس وعروسة وشقيقة العروسة ونجل شقيق والد العريس، مصرعهما في ليلة الزفاف، إثر انقلاب سيارة الزفة التي كانت تقلهم في الترعة أمام  قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود، تم نقلهم لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة أمام قرية قرية كفر الشيخ مخلوف  التابعة لمركز إيتاى البارود.

و انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع عريس و عروسة وشقيقة العروسة ونجل شقيق والد العريس، وهم :"حسام حسن محمد قنديل ٢٦ سنة، قرية الشعيرة، توقف بعضلة قلب، أحمد بهاء محمود قنديل ٢٠سنة، توقف بعضلة قلب، ندى سامح محمد قنديل ١٨ سنة، علا سامح محمد قنديل ١٥ سنة، جميعهم مقيمين في قرية الشعيرة.

وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام بمركز إيتاي البارود، تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة عروسي البحيرة قرية كفر الشيخ مخلوف محافظة البحيرة الزفاف انقلاب سيارة الزفة ايتاى البارود

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