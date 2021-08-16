تريند ×خبر .. الجماهير تدعم الأهلي في الدوري المصري.. ورسالة من حمادة هلال لطلاب الثانوية العامة

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قاتل للنهاية .. الجماهير تدعم الأهلي في الدوري المصري
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #قاتل_للنهاية_يااهلي دعما للنادي لتحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز
رسالة من حمادة هلال لطلاب الثانوية العامة
وجه حمادة هلال رسالة لطلاب الثانوية العامة قَبل ساعات من إعلان النتيجة من قِبل وزارة التربية والتعليم
أحمد حلمي عن ظهوره بسيارة واحد في 3 أفلام : كان عليها أقساط
علق الفنان أحمد حلمي على ظهوره في ٣ افلام له بعربية واحده جيب حمراء دون تغيرها.
نفسي أدخل النادي.. مجلس إدارة الأهلي يستجيب لطلب مشجع على السوشيال ميديا
استجاب محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لطلب مشجع أهلاوي بدخول النادي هو وأسرته.