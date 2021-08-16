رسالة من حمادة هلال لطلاب الثانوية العامة

وجه حمادة هلال رسالة لطلاب الثانوية العامة قَبل ساعات من إعلان النتيجة من قِبل وزارة التربية والتعليم.



ونشر حمادة هلال فيديو له على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا " أن شاء الله ربنا يكرمك وتجيبوا احلى نتيجة اللي انتم نفسكم فيها " مطالبا الاهالي بإسعاد أولادهم وعدم مقارنة أبنائهم بالآخرين



يذكر أن الفنان حمادة هلال، نفى ،تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.

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