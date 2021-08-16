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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قاهر الأهلى يدعم الزمالك فى شكوى فرجانى ساسى والدحيل القطرى

فرجانى ساسى لاعب
فرجانى ساسى لاعب الدحيل القطرى

أنهى مسئولو نادى الزمالك تجهيز الملف الخاص بشكوى فرجانى ساسى لاعب الفريق السابق وناديه الجديد الدحيل القطرى لإرساله للفيفا نهاية الأسبوع الجارى للحفاظ على حقوق القلعة البيضاء .

فرجانى ساسى أخل بتعاقده مع الزمالك

ويرى مسئولو نادى الزمالك أن فرجانى ساسى أخل بتعاقده مع الزمالك ورفض استكماله خاصة أن نهاية عقده ينتهى بنهاية الموسم الكروي وليس بنهاية تاريخه فى يونيو الماضى .

ورفض فرجانى ساسى تجديد عقده مع نادي الزمالك مفضلا الانتقال للدحيل القطرى عقب تلقيه عرضا مغريا يصل الى 3 ملايين يورو فى الموسم الواحد .

حكاية قاهر الأهلى فى الإسماعيلى

ويستند نادي الزمالك فى شكواه للفيفا ضد ساسى والدحيل القطرى الى نفس حالة مواطنه التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى والملقب بـ "قاهر الأهلى " بعد هدفه فى مرمى الأهلى الذى أدرك به التعادل للدراويش فى الجولة الـ 29 للدورى والذى افقد الفريق الأحمر نقطتين فى صراع المنافسة الشرس مع الزمالك على قمة البطولة .

وينتهي تعاقد فخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الجارى ولكنه لم يفعل مثلما فعل ساسى ويستكمل الموسم الكروى مع الدراويش وهو ما يستند عليه نادي الزمالك فى شكواه ضد ساسى والدحيل .

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع ساسى لمدة 3 مواسم حقق خلالها مع الفريق الأبيض الفوز بخمس بطولات الكونفيدرالية وكأس مصر وكأس السوبر المصرى السعودى وكأس السوبر المصرى وكأس السوبر الأفريقى.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٧٠ نقطة وذلك بعد مرور ٣٠ جولة من عمر المسابقة.

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