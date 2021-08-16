حملات مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأحياء الإسكندرية

شهد حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان فعاليات الحملة المجانية التنشيطية لخدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ( حقك تنظمي ) وذلك بمنطقة نجع العرب، غرب المحافظة.

وتتضمن الحملة عيادات متنقله تتضمن وسائل تنظيم الأسرة، وكشف أمراض النساء والأطفال والأمراض المزمنه بالمجان، وتضمنت الحملة خدمات، وندوات توعزية حيث تم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا.

أقرأ أيضًا:

محافظة الإسكندرية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في بطولة الجمهورية للتايكوندو 2021

وفي هذا السياق، شهد حي شرق برئاسة محارب هيلع بدء القافلة السكانية بالتعاون مع منطقة شرق الطبية وإدارة تنظيم الأسرة، حيث تم عقدت ندوة للتوعية بتنظيم الأسرة من الناحية الطبية قدمتها مدير إدارة تنظيم الأسرة، ومن الناحية الدينية قدمها مسئول من وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

شهد اليوم الأول للقافلة الطبية السكانية في حي شرق إقبالا كبيرا؛ حيث استقبل قسم المشورة ٨٥ حالة، وقسم كشف نسا ٧٨ حالة، واستعمال وسيلة ٨٥ حالة، وسونار ٦٧ حالة، وكشف أطفال١١٠ طفل، ومبادرة فحص الثدى ٩٥ حالة، ومبادرة الأمراض المزمنه ٨٨ حالة.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه لرؤساء الأحياء والمختصين بالتنسيق مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة في مديرية الصحه بالإسكندرية، والهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز معلومات التنميه المحليه بالمحافظة.

وشدد اللواء الشريف علي ضرورة الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، مشيرا إلي أهمية حملات تنظيم الأسرة لما لها من فوائد صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية ومردود علي صحه الأم والطفل والاسرة والمجتمع .