متحدث الكهرباء:2,4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة أسيوط

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء،إن هناك تنسيق بإستمرار بين كل الجهات المعنية، بين وزارة الكهرباء والمحليات والإدارات والهيئات،موضحًا أن هذا التنسيق هام وضروري خاصة بعد النهضة التى حدثت فى شبكات الكهرباء خلال السبعة سنوات الماضية.



وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على الفضائية الأولى ومن تقديم الإعلاميان أحمد عبد الصمد و هدير أبو زيد،أن شبكات الكهرباء والتغذية الكهربائية شهدت تطوير كبير فى الفترة السابقة مما خلق مردود إيجابي .



وأشار حمزة إلى أن القطاع يمتلك نسبة احتياطي جيد جدًا،مشيرًا إلى أن أقصى حمل تم الوصول إليه هو حوالي 33 ألف ميجا وات وبالرغم من ذلك كان هناك أحتياطي 11350 ميجا وات بالإضافة إلى تصدير بعض الطاقة الكهربائية إلى الدول الجوار.



وتابع حمزة، التطوير الذى تم خلال السبعة سنوات الماضية فى شبكات النقل والتوزيع فى محافظات الصعيد كان فى حدود 2,4 مليار جنيه بمحافظة اسيوط.



وأردف" تم اضافة حوالي 13 لوحة توزيع وتم إحلال وتجديد حوالي 1430 محول وحوالي 560 كيلو متر من كابلات الجهد المتوسط بالإضافة إلى ماتم ضخه من استثمارات من ميزانيات فى القرى الأكثر احتياجًا ضمن القرى الأكثر احتياجًا من ضمن مبادرة الرئيس فى المرحلة الأولى والتى كانت تشمل 149 قرية.