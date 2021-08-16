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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدرب منتخب الكاراتيه: واجهتنا صعوبات قبل خوض أولمبياد طوكيو وجيانا اتظلمت| فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال محمد عبد الرجال، مدرب المنتخب الوطني للكاراتيه، إنه كان هناك صعوبات عديدة قبل خوض أولمبياد طوكيو بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن التدريبات كانت أون لاين، وهو أمر صعب لأن رد الفعل ليس محسوسًا للاعبين موضحًا أن معظم التدريبات كانت بدنية وعلى المهارة والقوة والثبات والاتزان.


وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "كنا نتوقع أن يحصل على الصاوي على ميدالية، وكان مرتاحًا جدًا، وفي وقت اللعب وتحديدًا في فترة الإحماء بدأت الملاعب تتغير، فبدأ يتوتر واللجنة المسؤولة قالت إن الأدوات التي يستخدمها غير مطابقة رغم أنها معتمدة ولعب بيها بطولات دولية كثيرة".


وأردف: «الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قدم لنا كل الدعم، وهو شخص رائع ويحب الرياضة.

 

ولفت عبد الرجال،إلى أن جيانا فاروق تعرضت لظلم كبير في مباراة نصف النهائي ضد اللاعبة الصينية الصينية تشياويان ين: معقبًا "كنا متطمنين بعد التعادل، والحكم المصري بكى في الملعب".

 

ومن جانبه قال عمرو سعد مدرب الأحمال للمنتخب: «لم نعمل أنا وكابتن محمد فقط، لكننا كنا عبارة عن ورشة عمل كبيرة من أطباء التغذية والإصابات والأطباء النفسيين والإداريين، وتأجيل الأولمبياد سبب ضغوطًا كبيرة على اللاعبين، فقد أجلت جيانا فاروق زواجها، ولدينا لاعب أجّل السنة الأخيرة من دراسته، في البداية كان التدريب مرتين في اليوم، موضحًا انه تم خوض معسكرات ناجحة خارج مصر.


وتابع: "فترة الإعداد كانت عبر zoom، وكنت أنسق مع المدرب بخصوص ما يجب القيام به، كما أن اللاعبين تمتعوا بالمسؤولية وحرصوا على مواعيد التدريب، وكل لاعب منهم خصص مكانًا في منزله لكي يتدرب فيه".

مدرب منتخب الكاراتيه جيانا اولمبياد طوكيو التدريبات فيروس كورونا

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