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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الكواليس مع أحمد السعدني.. مي سليم تروج لفيلم "200 جنيه"

صدى البلد

روجت الفنانة، مي سليم، للفيلم الجديد "200 جنيه"، ونشرت صورة من الكواليس عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها مع الفنان أحمد السعدني.

وكتبت سليم معلقة من خلال الصورة:"قريبا فيلم٢٠٠ جنيه ٨/٢٥ ان شاء الله#٢٠٠جنيه".

 

هاني رمزي يروج لفيلمه الجديد 200 جنيه

 

وطرحت شركتا "فيردي" و" آرت ميكرز " البرومو التشويقي الأول لفيلم 200  جنيه ،الذي من المقرر عرضه  25 أغسطس بجميع دور العرض. ر

 

فيلم “200 جنيه”، تدور أحداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

أبطال فيلم 200 جنيه

"200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلي رأسهم إسعاد يونس ، أحمد السقا ، احمد ادام  ،احمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلى علوي ، غادة عادل ،أحمد السعدني ، طارق عبد العزيز  ،محمود حافظ ، مي سليم  ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح  ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، آية قاسم ،  عمرو عبدالجليل.

ومن تأليف  أحمد عبد الله و إخراج  محمد أمين ومن إنتاج شركتي " فيردي " لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة " آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي. 

مي سليم ابطال فيلم 200 جنيه اخبار فيلم 200 جنيه فيلم 200 احمد السعدنى

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