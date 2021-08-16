الأول على الثانوية الأزهرية: مكالمة الإمام الطيب «أسعدتني»

قال محمود السيد، الأول على الثانوية الأزهرية بنسبة 100%، إنه سعيد بتفوقه، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أبلغه بنجاحه، وهو ما أشعره بالفرحة والسرور والخوف والرهبة والصدمة فى نفس الوقت.



وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة «الأولى»، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنه كان يدرس 17 مادة وحرص على إعطائها حقها من المذاكرة.

وتابع الأول على الثانوية الأزهرية بنسبة 100%،"أنصح طلاب الثانوية بعدم الضغط على أنفسهم، وألا يؤجلوا المذاكرة، ويجب أن يقسموا وقتهم بشكل سليم ما بين الترفيه والنوم والمذاكرة، وأن يكون الترفيه ساعة واحدة في الأسبوع على الأقل".

ومن جهتها قالت الطالبة نجلاء يوسف الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي بنسبة 99.5%، إن طموحها كان الحصول على هذا المجموع، وإن أهل بيتها استقبلوها بالأحضان بعد معرفة النتيجة: معقبة"الحمد لله ربنا كرمني وكرمتهم وفرحت كل أهل أسيوط .. ولسه شوية على المكافأة المادية".

وأشارت، إلى أنها كانت تذاكر معظم المواد بمفردها دون دروس: «الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق فكنت مطالبة بفهم كل شيء بنفسي، لكن أحمد الله على أنه مكنني من تنظيم وقتي، كما راجعت المواد بشكل جيد».