عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص | مدرب الإسماعيلى يرد على رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الإسماعيلى تركيز الجهاز الفنى بالكامل بقيادة إيهاب جلال مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وشهدت الأيام الماضية ارتباط اسم إيهاب جلال بقوة بتدريب بيراميدز خلال الفترة المقبلة خلفا لليونانى تاكيس جونيس الذى سيرحل مع نهاية الموسم الكروى الجارى بعد أن فشل فى تقديم أوراق اعتماده فى قيادة بيراميدز .

وقال حمد إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد الحديث عن رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز أمر سابق لأوانه نحن الآن نقود ناديا كبيرا اسمه الإسماعيلى وهدفنا تحقيق الفوز فى الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة المنتمية لقلعة الدراويش.

وأضاف : " من الطبيعى تلقى إيهاب جلال للعديد من العروض نظرا للمستويات الجيدة التى يقدمها مع الإسماعيلى خلال الموسم الحالى ولكن المدير الفنى قرر تأجيل حسم أمره بشأن الفترة المقبلة وخطوته المقبلة لما بعد نهاية الموسم الكروى الجارى " .

وتابع : " إيهاب جلال يحب الإسماعيلى ويتمنى البقاء داخل جدرانه ولكن من توافر عوامل النجاح له فى الموسم الجديد ، ولكن المؤشرات حتى الآن صعبة بالنسبة له " .
 

إيهاب جلال ينتظر مارسيلو في الإسماعيلي قبل مواجهة إنبي

ميدو: جلسة بين إيهاب جلال وأبوجريشة لتجديد عقده مع الدراويش


يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة هشام مصطفى، من أجل تجهيز حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر الأساسي للنادي الاسماعيلي للمشاركة في مواجهة إنبي .

وجاء ذلك، عقب تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مواجهة الزمالك ، و التي تم إثرها استبداله خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة ايهاب جلال في مشاركة اللاعب خلال المواجهة المقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت، في ظل إصابة محمود البدري الظهير الأيسر الآخر للفريق في بداية الموسم بقطع في الرباط الصليبي.

ويلتقي الإسماعيلي مع انبي، غدًا الثلاثاءـ على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.


ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة إنبي من أجل الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج المميزة وإنهاء الدورى بشكل جيد وفى مركز متقدم .

 

حمد ابراهيم نادي الإسماعيلي إيهاب جلال الاسماعيلي بيراميدز

ترشيحاتنا

قوات أمريكية في طريقها لمطار كابول.. تحذير من واشنطن لـ حركة طالبان

منح وتسهيلات لـ دعم المهن التراثية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة الجديد..نفاصيل

مزادات سيارات جديدة لفاعليات 29 أغسطس ..تفاصيل

البرلمان الأفغاني في قبضة الحركة.. شاهد| عناصر طالبان داخل مقر النواب

خاص | مدرب الإسماعيلى يرد على رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز

الزمالك يخوض تدريبه الختامي بالدفاع الجوي استعدادا لدجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأخ والأم وعشيقها.. تفاصيل جديدة في قتل سيدة وأسرتها لطليقها في كرداسة

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

انتحرت في لمح البصر تاركة رسالة لوالديها.. والسبب نتيجة الامتحان | شاهد

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

اﻟﻤﺰﻳﺪ