خاص | مدرب الإسماعيلى يرد على رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الإسماعيلى تركيز الجهاز الفنى بالكامل بقيادة إيهاب جلال مع الفريق حتى نهاية الموسم.



وشهدت الأيام الماضية ارتباط اسم إيهاب جلال بقوة بتدريب بيراميدز خلال الفترة المقبلة خلفا لليونانى تاكيس جونيس الذى سيرحل مع نهاية الموسم الكروى الجارى بعد أن فشل فى تقديم أوراق اعتماده فى قيادة بيراميدز .



وقال حمد إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد الحديث عن رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز أمر سابق لأوانه نحن الآن نقود ناديا كبيرا اسمه الإسماعيلى وهدفنا تحقيق الفوز فى الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة المنتمية لقلعة الدراويش.



وأضاف : " من الطبيعى تلقى إيهاب جلال للعديد من العروض نظرا للمستويات الجيدة التى يقدمها مع الإسماعيلى خلال الموسم الحالى ولكن المدير الفنى قرر تأجيل حسم أمره بشأن الفترة المقبلة وخطوته المقبلة لما بعد نهاية الموسم الكروى الجارى " .



وتابع : " إيهاب جلال يحب الإسماعيلى ويتمنى البقاء داخل جدرانه ولكن من توافر عوامل النجاح له فى الموسم الجديد ، ولكن المؤشرات حتى الآن صعبة بالنسبة له " .





يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة هشام مصطفى، من أجل تجهيز حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر الأساسي للنادي الاسماعيلي للمشاركة في مواجهة إنبي .

وجاء ذلك، عقب تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مواجهة الزمالك ، و التي تم إثرها استبداله خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة ايهاب جلال في مشاركة اللاعب خلال المواجهة المقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت، في ظل إصابة محمود البدري الظهير الأيسر الآخر للفريق في بداية الموسم بقطع في الرباط الصليبي.

ويلتقي الإسماعيلي مع انبي، غدًا الثلاثاءـ على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.



ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة إنبي من أجل الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج المميزة وإنهاء الدورى بشكل جيد وفى مركز متقدم .