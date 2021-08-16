نائب رئيس جامعة بنها يتفقد مركز إعداد القادة بمشتهر

قام الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب بزيارة تفقدية لمركز إعداد القادة بجامعة بنها بمشتهر .

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وشملت الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قاعات التدريب يرافقه الدكتور محمد أبو سالم المشرف العام للمركز ، والدكتور أحمد نجيب مدير المركز ، وذلك للوقوف على الاستعدادات والإجراءات المتبعة لاستقبال طلاب جامعة بنها المشاركين في معسكر قادة المستقبل 7 الذي سينظمه المركز خلال الشهر الجاري.



كما تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة خلال الزيارة حمام السباحة الخاص بالمركز لمتابعة خطة الأنشطة الصيفية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعة بنها.



وقال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة حريصة على الاستفادة من طاقات الشباب وطلاب الجامعة، مشيرا إلى أن معسكر "قادة المستقبل 7" يتضمن تنظيم عددا من الندوات واللقاءات الثقافية، ودعم الطلاب المتميزين في كل المجالات.



من ناحية اخرى أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها عن تنظيم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة دورة تدريبية خلال الفترة من 24 وحتى 26 أغسطس الجاري، “الدورة التدريبية الثانية ( القيادة والتأثير)” لاعضاء هيئة التدريس من الاساتذة الراغبين بالترشح لمنصب عميد كلية وذلك في ضوء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح العمداء وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح، حيث يعد حضور هذا البرنامج التدريبي أحد متطلبات التقدم لشغل وظيفة عميد كلية.



وأضاف الجيزاوي أن المرشحين يتم تدريبهم وتأهيلهم خلال البرنامج التدريبي القيادة والتأثير على عدد من المهارات أهمها: التخطيط الاستراتيجي، التطوير المؤسسي لقطاعات الجامعة المختلفة، النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وإدارة الأزمات والحد من المخاطر، وإدارة وبناء وقيادة فرق العمل، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والجوانب المالية والإدارية والقانونية بالجامعات، وجامعات الجيل الرابع (الجامعات الذكية) وغيرها من الموضوعات.



وقال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن تدريب وتأهيل المرشحين يتم من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة من قيادات الجامعة وخارجها، وعلى مدار 3 أيام متواصلة مشيرا الى ان عدد المشاركين فى الدورة حتى الآن قد بلغ نحو ٢٠ متدرب.

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