وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يزور متحف محمد علي بشبرا

قام النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان بزيارة قصر محمد علي بشبرا الخيمة يرافقه اللواء سلمي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة وممثلي وزارة الآثار المسؤولين عن عملية ترميم القصر.

وكد النائب محمد العزيز أن القصر تحفة معمارية تاريخية حيث يعود تاريخه لعصر محمد علي باشا ويحتوي على كنوز فنية من لوحات وزخارف وأعمدة رخامية غاية في الجمال والإبداع، وشكر النائب المجهود الكبير المبذول في ترميم القصر ليصبح قبلة سياحية كبرى تليق بالجمهورية الجديدة لوطننا الغالي مصر.

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