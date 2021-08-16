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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضمن مبادرة التمويل العقاري..

المجتمعات العمرانية تعلن عن أضخم طرح وحدات سكنية

صدى البلد

قال المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس المجتمعات العمرانية الجديدة، إن وزارة الإسكان كشفت عن الإعداد لأضخم طرح وحدات إسكان متنوع يناسب مختلف شرائح المجتمع ضمن المبادرة الرئاسية التمويل العقاري.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن وزارة الإسكان لديها اهتمام بـ محدودي الدخل وتم الانتهاء من تنفيذ 757 ألف وحدة سكنية،  وتم تسليم المواطنين 350 ألف وحدة وجاري تسليم مواطنين جدد.


ولفت إلى أن الدولة تدعم محدودي الدخل، وسيكون هناك مليون وحدة لمحدودي الدخل، وكشف أن الوزارة تعمل فى سكن مصر ودار مصر.


وأشار إلى أن هناك مشروعات كثيرة تقوم بها الوزارة من أجل المواطنين، و يتم تنفيذ أكثر من شئ فى وقت واحد.

 

 


 

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُجهز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات التى سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3 %، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

تفاصيل هامة بشأن طرح وحدات بمشروع  سكن مصر

 

وحول تفاصيل الوحدات المطروحة، قال الوزير: سيتم طرح وحدات بمشروع "سكن مصر"، بـ12 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط")، ووحدات بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

وأضاف وزير الإسكان: يشمل الطرح أيضاً وحدات بمشروع "JANNA"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة)، وكذا وحدات بمشروع "الإسكان المتميز"، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة)، ووحدات بمشروع الإسكان ذى الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، بالإضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة.
 

المجتمعات العمرانية وزارة الاسكان الأسكان وحدات إسكان التمويل العقاري

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