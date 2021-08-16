محافظ أسوان يتفقد التشغيل التجريبى بمركز التحول الرقمي وتقديم 82 خدمة للمواطنين

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، منظومة التشغيل التجريبى لمركز التحول الرقمي بمبنى ديوان عام المحافظة للإطمئنان على منظومة العمل داخل هذا المشروع الحيوى والذى يعتبر الأول على مستوى الصعيد لإحداث نقلة نوعية بما يتوافق مع المبادرة الرئاسية " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " وذلك بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى العميد أحمد دنش مدير عام المركز .

وقد أكد اللواء أشرف عطية خلال تفقده للمركز على أهمية العنصر البشري والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النتائج المثمرة والمرجوة والتي سيكون لها مردود إيجابى وبشكل واقعى ملموس للمواطن الأسواني من خلال ميكنة آلية تقديم الخدمات سواء داخل الديوان العام أو بـ 11 مركز تطوير تكنولوجى في المراكز والمدن بما يساهم في تسهيل أداء الخدمات المقدمة في أسرع وقت وأقل جهد ، موضحاً بأن المركز سيقدم نحو 82 خدمة متنوعة من خلال ربطه بمراكز التطوير التكنولوجى بالوحدات المحلية للفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة وتقديم الخدمات بالجودة والدقة المطلوبة .

وأعطى أشرف عطية توجيهاته للعاملين بمنظومة التحول الرقمى بضرورة تدقيق قواعد البيانات وتأمينها ، بجانب الإعتماد على تحقيق الحوكمة لمختلف المعاملات الإدارية والمالية والفنية .

قام محافظ أسوان على هامش تفقده للمنظومة الجديدة للتحول الرقمى بتكريم المخترع عبد الرحمن عمران أبن أسوان مبتكر مصر الأول والحاصل على المركز الأول علي مستوى العالم في معرض جنيف الدولي للإختراع بسويسرا ، كما قام المحافظ بتكريم المهندس سمير رسلان لدوره في تأسيس المركز ، علاوة على تكريمه وتسليمه للشهادات لـ 17 من العاملين بالمركز والذين إجتازوا الدورة التدريبية للتحول الرقمى .

وكان قد أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه مدير أمن أسوان الجديد اللواء هشام سليم حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مسئولية الأمن بالمحافظة ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهمته الوطنية من أجل بسط يد الأمن والأمان بمختلف ربوع محافظة أسوان .

وقد تناول اللقاء كافة أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن من أجل إعادة ضبط الشارع الأسواني وخاصة في مواجهة ظاهرة التعديات على أراضى الدولة من خلال تنظيم حملات مكبرة في المناطق التي تشهد هذه الظاهرة

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