محافظ أسوان يوجه بالالتزام بالبرنامج الزمني لإحلال وتجديد طريقي السادات والكورنيش

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً موسعاً مع مسئولي الجهات التنفيذية والمختصة بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة من أجل متابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات وضغط التوقيتات الزمنية المحددة لها من خلال العمل على مدار الـ 24 ساعة دون توقف، إضافة إلى تذليل كافة المعوقات والتحديات للإسراع بإنجازها وخاصة لتسهيل الحركة المرورية مع قدوم العام الدراسى الجديد وأيضاً قبل بداية الموسم السياحى .

جاء ذلك عقب قيام المحافظ بجولة تفقدية للمشروعات الجارية لإحلال وتجديد البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريقى السادات وكورنيش النيل القديم .

وقد شدد محافظ أسوان على أهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية المضغوطة للمشروعات من 8 إلى 6 أشهر بحيث يتم نهو أعمال الإحلال والتجديد بطريق السادات في الأول من أكتوبر القادم ، بينما يتم إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بطريق الكورنيش في الأول من نوفمبر القادم شاملة نهو تنفيذ شبكات وخطوط الكهرباء والغاز الطبيعي والإتصالات ، ليعقب ذلك البدء في أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق .

وشدد على مراعاة توحيد وتناسق أحواض الزرع والزهور في الجزيرة الوسطى ، بجانب توفير أماكن مناسبة لوضع لوحات إعلانية مضاءة على نفس الجزيرة لإضفاء الشكل الجمالى ، بالإضافة إلى توفير شبكات الرى للمسطحات الخضراء ، فضلاً عن الدهانات والتجميل .

وأكد اللواء أشرف عطية على ضرورة تنفيذ الرمبات والفتحات الخاصة بحركة ذوى الإعاقة أثناء أعمال التطوير والتجميل ، علاوة على تناسب عرض طريق كورنيش النيل في الإتجاهين ، مشدداً على إزالة أي إشغالات تعوق أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية في السوق السياحى والحارث وشارع المدارس ، بالإضافة إلى تسهيل الحركة المرورية داخل المدينة وخاصة في أوقات الذروة .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد منظومة التشغيل التجريبى لمركز التحول الرقمي بمبنى ديوان عام المحافظة للإطمئنان على منظومة العمل داخل هذا المشروع الحيوى والذى يعتبر الأول على مستوى الصعيد لإحداث نقلة نوعية بما يتوافق مع المبادرة الرئاسية " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " وذلك بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى العميد أحمد دنش مدير عام المركز .

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