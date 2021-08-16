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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يعتذر عن طرح أغنية فيلم 200 جنيه بسبب أزمة البوستر

صدى البلد

اعتذر المطرب أحمد سعد عن صدور أغنية فيلم 200 جنيه، بسبب البوستر الذي تم نشره، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وقال أحمد سعد في فيديو عبر صفحته الرسمية: “أنا بعتذر لكل جهوري الحبيب عن نزول أغنية فيلم 200 جنيه النهاردة بسبب مشكلة، لاني نزلت بوستر دعائي للأغنية فيه صورتي مع أبطال الفيلم، والشركة زعلت لان صورتي كبيرة وهما صغيرين، ودا بوستر دعائي للأغنية فقط وليس للفيلم”.

 

وأضاف أحمد  سعد: “بس أنا بحب الشركة المنتجة وان شاء الله المشكلة تتحل، والأغنية هتنزل بكرا”.

 

وطرح أحمد سعد عبر حسابه الشخصي على موقع توتير برومو أغنية فيلم 200 جنيه ، والتى من المقرر طرحها كاملة خلال الساعات القادمة . 

 

وطرحت شركتا "فيردي" و" آرت ميكرز " البرومو التشويقي الأول لفيلم 200 جنيه، الذي من المقرر عرضه  25 أغسطس بجميع دور العرض.

 

فيلم “200 جنيه ”، تدور احداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى. 

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

 

أبطال فيلم 200 جنيه

 

200 جنيه، بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلي رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدام، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آية قاسم،  عمرو عبدالجليل.

 

الفيلم تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ومن إنتاج شركتي "فيردي" لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي. 

 

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