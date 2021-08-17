مع حياة كريمة أحلام البسطاء أوامر.. إعادة إعمار وترميم منازل ومحطات مياه في الوادي الجديد

رصدت عدسة "صدى البلد" في الوادي الجديد العديد مشروعات التي تنفذها “مبادرة حياة كريمة” علي أرض الواقع بالعديد من المناطق التي تشملها المبادرة ومنها قرية الصحوة بغرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، حيث تم تنفيذ محطة مياه بجانب حفر البئر الخاص بالمحطة، فضلا عن تطوير الوحدة الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الأمر الذي انعكس بالإيجاب علي المواطنين، بالإضافة إلى إعمار عدد من المنازل للحالات المستحقة بقرية الصحوة بغرب الموهوب.

وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الوادي الجديد والريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأعرب العديد من أهالي القرية عن امتنانهم من تلك المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي طالت جميع القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت أم محمد عبد العزيز من أهالي القرية أن حياة كريمة قامت بإعادة ترميم المنزل الخاص بهم والذي كاد أن ينهار.

ووجه أهالي القرية الشكر للقائمين علي المبادرة وعلي رأسهم رئيس الجمهورية متمنين له التوفيق والسداد.

كما نجحت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في الوصول لأبناء محافظة الوادي الجديد، خاصة في المناطق النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات في قري ونجوع مركز الفرافرة .

ورصدت عدسة صدي البلد أيضا العديد من المشروعات التي تم تنفيذها مثل محطة تنقية مياه بجانب حفر البئر الخاص بالمحطة ومشروع الصرف الصحي بقرية أبو الهول، فضلا عن تطوير الوحدة الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الأمر الذي انعكس بالإيجاب علي المواطنين، بالإضافة إلي إعمار عدد من المنازل للحالات المستحقة بقرية الصحوه بغرب الموهوب وقريب الفرافرة .

من جانبهم أعرب أهالى قري الصحوه والجهاد بغرب الموهوب وقري الفرافره و الجزائر وجورمشين عن امتنانهم لمبادرة حياة كريمة التي نادي بها رئيس الجمهورية لما تقدمه المبادرة من خدمات طبية عالية الجودة ومتكاملة ومساعدات إنسانية وتوعية فضلا عن إعادة إعمار المنازل.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن تدعيم قطاع مياه الشرب بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بـ(33) طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازى بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه، فضلاً عن توريد (313) وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصة، بالاضافة إلى توريد كابلات كهربائية باجمالى اطوال 4500 م الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد: إنه جري تدعيم مرافق المياه والصرف الصحي بـ (6) مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة اجمالية 6.6 مليون جنيهاً بمبادرة حياة كريمة والتي تضم أعمال تطوير الأداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة اجمالية 11.5 مليون جنيه فضلاً عن احلال وتجديد (6) آبار ارتوازى للمياه بتكلفة إجمالية 21.2 مليون جنيه.

يذكر أن المبادرة تنفذ في جميع أنحاء المحافظة ومركز الفرافرة يحظي بنسبة اكبر بواقع 6 قرى وجميع توابعها ومدينة الفرافرة، هي: قرى أبو منقار و5 توابع لها وهي:" أبو منقار الأم - طلعت ضرغام – بئر 4 – بئر 5 – بئر 6 – بئر 7 "، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها هي:" أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16"، قرى الخير والنماء و4 توابع وهي" الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل"، قرى الكفاح بإجمالي 7 توابع وهي:" الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة"، قرة صبيح وتوابعها وهي: " صبيح الأم – على بن أبي طالب"، قرى النهضة وتوابعها وهي:" عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن"، وفي منطقتين بمدينة الفرافرة وهما " عبد المنعم رياض – أحمد بدوي".

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