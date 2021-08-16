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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث انقلاب سيارة

تشيع جثمان آخر ضحايا حادث انقلاب العريس سيارة في موكب زفاف بالبحيرة

عريس و عروسة ضحايا
عريس و عروسة ضحايا حادث انقلاب سيارة

شيّع المئات من أهالي قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، آخر ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف أثناء موكب زفاف.

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حادث انقلاب سيارة ملاكي

ليرتفع العدد إلى ٤ أشخاص بعد وفاة نجل شقيق والد العريس.

و لقي عريس وعروسة وشقيقة العروسة مصرعهم، بينما أصيب نجل شقيق والد العريس،  في ليلة الزفاف، إثر انقلاب سيارة الزفة التي كانت تقلهم في الترعة أمام  قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود، تم نقلهم لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة أمام قرية قرية كفر الشيخ مخلوف  التابعة لمركز إيتاى البارود.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع عريس و عروسة وشقيقة العروسة ونجل شقيق والد العريس، وهم :"حسام حسن محمد قنديل ٢٦ سنة، قرية الشعيرة، توقف بعضلة قلب، أحمد بهاء محمود قنديل ٢٠سنة، توقف بعضلة قلب، ندى سامح محمد قنديل ١٨ سنة، علا سامح محمد قنديل ١٥ سنة، جميعهم مقيمين في قرية الشعيرة.

وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام بمركز إيتاي البارود، تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة تشيع جثمان الضحية قرية الشعيرة محافظة البحيرة مصرع عريس و عروسة

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