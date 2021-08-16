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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طوارئ في قلعة الدراويش.. معسكر مغلق للإسماعيلى بالقاهرة استعدادا لـ إنبي

الاسماعيلي والزمالك
الاسماعيلي والزمالك

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى الدخول فى معسكر مغلق اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة إنبي غدا بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز .

ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة إنبي من أجل الفوز بالمباراة واستعادة النتائج الجيدة للفريق بعد الخسارة فى المباراة الماضية أمام الزمالك بهدفين دون رد .

يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة هشام مصطفى، من أجل تجهيز حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر الأساسي للنادي الاسماعيلي للمشاركة في مواجهة إنبي  عقب تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مواجهة الزمالك ، و التي تم إثرها استبداله خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.


ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة ايهاب جلال في مشاركة اللاعب خلال المواجهة المقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت، في ظل إصابة محمود البدري الظهير الأيسر الآخر للفريق في بداية الموسم بقطع في الرباط الصليبي.


وعلى جانب أخر ، أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الإسماعيلى تركيز الجهاز الفنى بالكامل بقيادة إيهاب جلال مع الفريق حتى نهاية الموسم.


وشهدت الأيام الماضية ارتباط اسم إيهاب جلال بقوة بتدريب بيراميدز خلال الفترة المقبلة خلفا لليونانى تاكيس جونيس الذى سيرحل مع نهاية الموسم الكروى الجارى بعد أن فشل فى تقديم أوراق اعتماده فى قيادة بيراميدز .


وقال حمد إبراهيم إن الحديث عن رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز أمر سابق لأوانه نحن الآن نقود ناديا كبيرا اسمه الإسماعيلى وهدفنا تحقيق الفوز فى الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة المنتمية لقلعة الدراويش.

نادي الإسماعيلي انبي الدوري الممتاز هشام مصطفى حسين السيد

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