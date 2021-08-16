الأمريكان إذا دخلوا دولة أفشلوها.. الزيات: كابول ستصبح مركزا للإرهاب.. فيديو

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، مستشار بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الأمريكان إذا دخلوا دولة أفشلوها، مؤكدا أن هذا ما يحدث الآن فيما يحدث بأفغانستان.

وأضاف الزيات أن المخابرات المركزية الأمريكية والبنتاجون، أصدرا تقريرا خلال الأيام الماضية، جاء مضمونه، أن جماعة طالبان أمامها 3 أشهر للقيام بتلك الأحداث، وظهر الأن قبل تلك المدة.

وجود أمريكا في أفغانستان خلال فترة الثمانينيات

وتابع محمد مجاهد الزيات، أن وجود أمريكا في أفغانستان خلال فترة الثمانينيات سببه سقوط الاتحاد السوفيتي، وبعد 20 عاما أصبح هناك تعددية، بعد أن حدث تقارب بين الصين وطالبان.

وأشار الزيات إلى أنه سيكون هناك تمركز للجماعات الإرهابية في كابول، مؤكدا أنه سيكون هناك نشأة لإمارة إسلامية بالداخل وستقيم علاقات مع الدول الكبري كروسيا والصين.