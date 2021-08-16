تحذير شديد اللهجة من مجلس الأمن لـ طالبان بعد السيطرة على أفغانستان

دعا المجلس الأمن الأطراف في أفغانستان للتفاوض وتشكيل حكومة تتضمن النساء، وفقًا لوسائل إعلام متفرقة.

وأكد مجلس الأمن على دعوته للسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، ووقف الأعمال القتالية في أفغانستان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن يوم الاثنين إلى "استخدام كل الأدوات المتاحة له لقمع التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان" وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية.

ودخلت حركة طالبان كابول وغادر الرئيس أشرف غني أفغانستان يوم الأحد البلد بعد أن سيطر متشددون على البلاد بعد 20 عاما من الإطاحة بهم في غزو قادته الولايات المتحدة.

وقال: "نتلقى تقارير تقشعر لها الأبدان عن القيود الصارمة المفروضة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. إنني قلق بشكل خاص من روايات عن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في أفغانستان".

وأضاف: "لا يمكننا ولا يجب أن نتخلى عن شعب أفغانستان".

وفي ظل حكم طالبان بين عامي 1996 و 2001 ، لم تستطع النساء العمل ، ولم يُسمح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة ، وكان على النساء تغطية وجوههن ومرافقة قريب من الذكور إذا أردن الخروج من منازلهن.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، ليندا توماس جرينفيلد ، أمام المجلس: "يجب أن تتوقف الهجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية. يجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين الأفغان ، وخاصة النساء والفتيات وأفراد الأقليات". .

وأضاف سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة ، غلام إيزاكزاي ، أمام مجلس الأمن إنه يتحدث نيابة عن ملايين الأشخاص "الذين أصبح مصيرهم في الميزان" ، بما في ذلك النساء والفتيات "على وشك أن يفقدوا حريتهن في الذهاب إلى المدرسة والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية. والحياة الاجتماعية للبلد ".

ودعا إيزاكزاي المجلس والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بأي إدارة تحقق السلطة بالقوة أو بأي حكومة غير شاملة. وحثهم على الدعوة إلى تشكيل فوري لحكومة انتقالية شاملة.

ويعمل لدى الامم المتحدة نحو 3000 موظف محلي وحوالي 300 موظف دولي على الارض في افغانستان.

وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إنه تم نقل بعض موظفيها إلى كابول لكن لم يتم إجلاء أي منهم.

وذكر جوتيريش "إن وجود الأمم المتحدة سيتكيف مع الوضع الأمني. لكن قبل كل شيء ، سنبقى ونقدم دعما للشعب الأفغاني في وقت الحاجة".