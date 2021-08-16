فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

لم نعتاد على مشاهدة القرود واللعب معها سوى في حديقة الحيوان ، أو في التلفاز حين يشاهدها الأطفال فتلفت انتباهم حركات القرود السريعة، لكن البعض لديه هواية تربية القرود و النسانيس بشكل طبيعي مثل تربية القطط والكلاب، وهو ما فعله أحد القاطنين بمنطقة حدائق الأهرام ، لكنه لم يكن تخيل أن الأمر سيصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي .

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية استغاثات ومنشورات عديدة للسيطرة على انتشار القرود بـ حدائق الأهرام ، وهو كان أمراً مفاجئاً لسكان المنطقة ذاتهم، وكذلك لرواد مواقع التواصل الذين فوجئوا بالصور التي توثق لحظات غزو القرود للبيوت .

تخيل أن تكون جالساً في منزلك بشكل هادئ وتتفاجئ بوجود قرد يقف على سور الشرفة .. أمر غريب عاشاه سكان منطقة حدائق الأهرام، وأثار الذعر بين الكبار والأطفال رغم أن القرود أو النسانيس ليست مؤذية بشكل يخيف الإنسان .

حقيقة انتشار القرود في حدائق الأهرام

ومع انتشار الأمر بشكل واسع على السوشيال ميديا وتساؤلات العديد حول سبب تواجد القرود بهذا الشكل ، فهل هربت من حديقة الحيوان، ومن أين جاءت تلك القرود .

كتب أحد المتابعين : «هما جم منين، هربانين من جنينة الحيوانات ولا ايه»، وكتب آخر: «على فكرة القرود بيحبوا اللعب مش بيخوفوا»، في إشارة إلى أن تجول القرود في شوارع حدائق الأهرام لا يستحق كل هذا الذعر والاستغاثات.

اتضح أن أحد سكان منطقة حدائق الأهرام يعشق تربية النسانيس والقرود منذ فترة طويلة، واعتاد على هذا الأمر مثل تربية الكلاب والقطط، لكن اثنين من النسانيس التي يرعاها هذا الساكن، استطاعت الهرب وخرجت من منزله وبدأت في رحلة تجول بمنطقة حدائق الأهرام .

ولمعرفة المزيد حول القرود في حدائق الأهرام.. تابع الفيديو جراف التالي: