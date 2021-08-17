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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة علاقات أسرية: أغلب المشاكل تأتي من الأزواج بسبب قلة الاهتمام

صابرين
صابرين

قالت الكاتبة صبرين جابر، إن جمال الروح لدى الست والرجل يكون بشكل نسبي، لافتة أن جمال الروح دائما يطغى على الشكل ومثال علي ذلك أن هناك كبارا في السن ولا يظهر عليهم السن بسبب جمال روحهم.

 


وأضافت صابرين خلال لقائها في برنامج "الكافيه" المذاع علي قناه “الشمس”، أن الاهتمام لا يأتي بالكلام فقط ولكن بالأفعال لافتة أن الأفعال هي التي تثبت صدق الاهتمام ، والعلاقة دائما ترتبط بالاهتمام واغلب المشاكل تأتي من الأزواج بسبب قلة الاهتمام .


وأوضحت صابرين ، إن الرجل يهتم بشريكة حياته ولكن عندما يريد ودون أن تطلب هي ذلك، فإن طلبت الاهتمام لا يشعر بأنه يريد أن يفعل ومن الممكن أن تتحول إلى مشكلة حقيقية بينهما.

 

وتابعت  صابرين جابر، أن الفتاة تريد الاهتمام الحقيقي النابع من شريك حياتها، وليس مجرد مجاملة.


واستكملت : أن عدم الاهتمام بين الطرفين يمكن أن يؤدي إلى مشكلات حقيقية وتبدأ من هنا نشوب الخلافات، لذلك يجب أن يكون هناك طلب للاهتمام إذا حدث تقصير من أي طرف.


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صابرين جابر: التجاهل يسبب فشل كثير من العلاقات بين الزوجين


كشفت صابرين جابر خبيرة العلاقات الاسرية، حل مشكلة التجاهل بين الزوجين، والطريقة المثلى في التعامل مع هذه الأزمة.


وقالت «جابر»، إن الزوج يعتبر أن زوجته شيئ مسالم له ومتواجد معه طوال الوقت واتخذ هذا الشعور من الزوجة منذ البداية.


وأضافت خبيرة العلاقات الأسرية، أن الزوج يفضل المرأة الغامضة، بمعنى المرأة قليلة الكلام والاتصالات به، موضحة أن التوازن في العلاقات أفضل شئ خاصة بين الرجل والمرأة في التعامل مزيج من الاهتمام والتجاهل.


وأشار الكاتبة صابرين جابر، إلى أن المواجهة بين الزوجين أفضل أسلوب للحوار بينهم، ولا تفضل أستخدام أسلوب التجاهل معظم الوقت، مؤكدة أن التجاهل يسبب فشل كثير من العلاقات بين الزوجين.

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