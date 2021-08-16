هاني البحيري: والدي كان يعتبر عملي في تصميم الأزياء سيجلب له العار.. فيديو

قال هاني البحيري، مصمم الأزياء العالمي، إنه عند بداياته في مجال تصميم الأزياء كان الطريق صعب جدا ووقتها لم يكن هناك فيس بوك أو سوشيال ميديا، على عكس الآن يمكن لأي أحد أن يشتهر في ثانية واحدة بسبب فتح السماء على بعضها.



وأضاف البحيري خلال لقائه في برنامج "مساء دى إم سى": “في سن 17 سنة قررت العمل في مجال تصميم الأزياء، ووالدي لم يكن يوافقني الرأي، ودرست القانون، لكن والدتي هي التي ساعدتني منذ بدايتي حتى الآن”.

وأردف البحيري: “والدي لم يوافق أن أعمل في مجال تصميم الأزياء لأنه كان لديه اعتقاد بأن هذا العمل للفتيات فقط وأن عملي في هذا المجال سيجلب له العار”.

وتابع: “والدي كان يعمل موجه في التربية والتعليم وكان لديه فكر وثقافة عالية جدا، وكان يريد مني أن اتفوق في دراستي حتى أكون مثله”.

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بالصور .. تكريم هاني البحيري لدعمه احتفالية "المرأة المعيلة" في المنيل بحضور المشاهير

كرم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري خلال احتفالية "يوم المراءة المعيلة " الذي تنظمه مبادرة "حياة جديدة" للعام الخامس على التوالي وذلك باحد المراكب النيلية بمنطقة المنيل.

جاء تكريم البحيري لدعمه "يوم المرأة المعيلة" وقام بتقديم الدرع له النائب البرلماني مصطفى كمار نجلاء عياد مسؤلة مبادرة حياة" جديدة ".

وحرص البحيري على تكريم الأمهات السيدات المعيلة وإهدائهن بعض الهدايا الخاصة من أعماله وتبادل التقاط الصور التذكارية معهن .

وكشف البحيري خلال الإحتفالية عن أنه فخور بأنه "ابن أمه" لانها تحملت رعايته واشقائه في سن صغيرة عقب وفاة والدهم لذا فهو يحترم ويقدر كل سيدة معيلة وخاصة اللاتي لديها أطفال ذوي قدرات خاصة.

وأضاف البحيري أن الله كرم الأمهات بأن جعل الجنة تحت اقدامهن واكثرهن تكريما اذا كانت ام وتعول أيتام او ذوي قدرات خاصة.

وأكد البحيرى بأنه قرر أن يضم مساعدات له من الأمهات اللاتي تعولن و لديهن ميولا للعمل في مجال الموضة وتصميم السهواريهات.