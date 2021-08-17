لدعم المواطنين.. التموين تجري حملات رقابية مستمرة على الأسواق.. وإجراءات للحماية من الإعلانات الوهمية

إعلانات وهمية.. تحرير 378 محضرا للمتلاعبين خلال الأوكازيون الصيفي

حماية المستهلك: 3 طرق لتلقي شكاوى المواطنين ضد التخفيضات الوهمية



تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، عمليات التوعية المجتمعية للمواطنين واحكام الرقابة علي الأسواق والتاكد من إلتزام المحلات و الأسواق بجودة السلع و الخدمات المؤداة للجمهور.



واعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار حملاتها الرقابية علي الأسواق للتأكد من التزام المحلات التجارية بأسعار مبيعات السلع من الملابس والأدوات المنزلية داخل الأوكازيون.

وواصل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ‏حملاته على المحال المشاركة في الاوكازيون للتأكد من جودة ‏السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة وقد أسفرت ‏الحملات عن تحرير محضر عدم إعلان، و271 محضرا بدون ‏تصريح، و 98 أوكازيون وهميا.

وأكد القائم بأعمال قطاع التجارة ‏الداخلية عبد المنعم خليل، ان القطاع ينسق جيدا مع ‏مديريات التموين لمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون، ‏وأشار إلى أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون حتى الآن ‏وصل الى 2684 محالا متنوعة ما بين الملابس والأدوات المنزلية ‏وكذلك محال بيع الأحذية.

وكشف التقرير المرفوع من القطاع ‏للدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن القاهرة تصدرت المحال المشاركة في الاوكازيون ‏بعدد إجمالي 1147 محالا منها 21 محالا قطاع أعمال، تليها ‏الجيزة بـ 382 محالا منها 10 محال قطاع أعمال.‏

وأكد أحمد كمال - المتحدث الرسمي معاون الوزير أن ‏توجيهات الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين ‏بتشديد الرقابة على المحال المشاركة يأتي لصالح المواطن في ‏الحصول على سلع جيدة إضافة إلى الاستفادة من التخفيضات ‏الموجودة به، وأشار إلى أن الدكتورعلى المصيلحي، ‏يتابع يوميا ما يتم رصده من مخالفات وكذلك عدد المحال التي ‏تدخل يوميا للمشاركة في الاوكازيون.‏

وفي سياق متصل، حذّرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التجار، من التلاعب في المنتجات، أو تقديم "عروض وهمية" في تخفيضات الأسعار، على غير الحقيقية، خلال فترة الأوكازيون الصيفي، التي انطلقت فى 2 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة شهر.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إدارة مراقبة الأسواق بجهاز حماية المستهلك، ستحرر محاضر للمخالفين، وتتخذ كل الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3 طرق تقديم شكاوى المواطنين لجهاز حماية المستهلك ضد أي مخالفات في الأسواق، كالتالي:

1- الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي.

2- خلال الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك .

3- عبر الواتس آب علي الرقم 01577779999 .

موعد الأوكازيون الصيفي

أعلنت وزارة التموين عن بدء موسم التخفيضات الصيفية بداية من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ويستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين ،وذلك بعدما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ببدء فترة التخفيضات الصيفية.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن أعضاء إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز الحاملين لصفة الضبطية القضائية سيمرون علي المحلات للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة وإعلان المحلات المشاركة في الأوكازيون عن أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض والالتزام بنسبة الخصم المعلنة، وحصول هذه المحلات علي موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.

وأضاف أن المرصد الإعلامي لدى جهاز حماية المستهلك، سيرصد صفحات الشركات المشاركة في الأوكازيون الصيفي على السوشيال ميديا؛ للتأكد من جدية التخفيضات.

وبين جهاز حماية المستهلك ، أنه فى حالة التلاعب في نسبة التخفيضات أو الإعلان عن تخفيضات وهمية؛ سيتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة مطالبا المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظا على حقوقهم أثناء الشراء، تفعيل سياسة والاسترجاع وفقا للقانون والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء «أون لاين».