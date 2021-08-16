أخبار الزمالك..الصباحي حكمًا لمواجهة وادي دجلة.. وباسم مرسي خارج حسابات كارتيرون

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:
محمد الصباحي حكمًا لمواجهة الزمالك ووادي دجلة
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام وادي دجلة المقرر لها في التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
مران الزمالك.. تقسيمة حماسية بين اللاعبين استعدادا لـ وادي دجلة
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الخططية والفنية خلال التدريب مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل في الدوري الممتاز.
مران الزمالك.. تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة وادي دجلة
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخفيف الحمل التدريبي للاعبي الفريق خلال التدريب مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل في الدوري الممتاز.
مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل في الدوري الممتاز.
بعد رفضه في الزمالك.. خطوة واحدة تفصل المصري عن ضم باسم مرسي
اقترب مسئولو نادى المصري، من حسم التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.