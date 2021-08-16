أخبار الزمالك..الصباحي حكمًا لمواجهة وادي دجلة.. وباسم مرسي خارج حسابات كارتيرون

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام وادي دجلة المقرر لها في التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الخططية والفنية خلال التدريب مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل في الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخفيف الحمل التدريبي للاعبي الفريق خلال التدريب مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل في الدوري الممتاز.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادي دجلة المقبل في الدوري الممتاز.

اقترب مسئولو نادى المصري، من حسم التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.