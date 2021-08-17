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منسق القطاع التنفيذي بحياة كريمة: متابعات ميدانية واجتماعات دورية لخدمة أهالينا

صدى البلد

قال خالد جمال منسق القطاع التنفيذي بحياة كريمة، إن جميع المحافطين يقومون بمتابعة دورية لمتابعة أعمال حياة كريمة بكافة المحافظات لخدمة أهالينا.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،: "مؤسسات القطاع المدني شريكة في مبادرة حياة كريمة، مضيفا: "جميع المحافظين حريصون علي خروج أعمال حياة كريمة بأفضل صورة".

 

وأوضح  منسق القطاع التنفيذي بحياة كريمة،: "حياة كريمة تستهدف تطوير البنية التحتية بكل قري مصر، بالإضافة إلي تطوير بناء الإنسان من خلال العديد من الملفات ابرزها ملف محو الأمية".

 

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وكان عقد اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اجتماعا بحضور المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالمنوفية وممثل عن الهيئة الهندسية ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ومدير هيئة الأبنية التعليمية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ومديري مديريات الصحة والشباب والرياضة والطرق والتضامن الإجتماعي والري.


وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق قري الريف بالشهداء وأشمون، كما تم مناقشة بعض معوقات الأعمال والوقوف علي نسب التنفيذ وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


ويأتي هذا في إطار متابعة محافظ المنوفية المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية 81 قرية ريفية والوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة آمنة لهم.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى محو الأمية الصرف الصحى مبادرة حياة كريمة محافظة المنوفية حياة كريمة

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