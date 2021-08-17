بسبب مواقف الأجرة.. سكان المرج الجديدة يستغيثون: الازدحام الشديد يسيطر على المنطقة

سادت حالة من الغضب والاستياء بين قاطنى منطقة المرج الجديدة، بسبب مواقف الأجرة للمحافظات المختلفة وبعض المدن والأحياء القريبة التي تؤدي إلى الازدحام الشديد الذي يسيطر على المنطقة ويجعل العشوائية الشديدة تسيطر على أرجاء ميدان المرج الجديدة.



وقال محمد أحمد، من الأهالي في رسالته التي بعثوا بها إلى خدمة "بين الناس": "منطقة شديدة الازدحام ومليئة بمواقف الأجرة للمحافظات المختلفة وبعض المدن والأحياء القريبة، والزحام فيها يعود أيضًا إلى تمركزها بين القليوبية والقاهرة ومرور الطريق الدائري ووجود نهاية مترو الخط الأول بها، الذي يستخدمه ملايين الركاب يوميًا، كل هذا يجعل العشوائية الشديدة تسيطر على أرجاء ميدان المرج الجديدة".

وأضافوا: "كما تحتل عشرات المحلات المخالفة والأكشاك والباعة الجائلون مساحات كبيرة من الشوارع الرئيسية، مما يعرض المنطقة للازدحام الشديد أكثر".



وأوضحوا: "على سبيل المثال، الطريق فى السفر من الإسماعيلية إلى المرج لا يتعدى الساعة ونصف الساعة، ومن وصول السيارة إلى موقف المرج الجديده حوالي ٥٠ مترا، وبسبب هذا الازدحام الشديد نصل فى أكثر من ثلاث ساعات مما يعطل مصالحنا".



وناشدوا المسئولين النظر إلى الأهالى بعين الرحمة والعمل على حل هذه المشكلة التي تؤرقهم.



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