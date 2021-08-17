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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

%96 النسبة العامة للنجاح بألسن قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس

اعتمد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس نتيجة ليسانس الألسن بجامعة قناة السويس حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ٩٦.٤٣% بإجمالي  ٢٤٧ طالبا وطالبة.

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وحرص "زكي"، علي تقديم التهنئة للطلاب الخريجين عامة و العشر الأوائل خاصة متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية. 

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وأشار الدكتور أحمد زكى إلى أن ٩ طلاب حصلوا على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ٣٧ طالب على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، و ٧ طلاب حصلوا على تقدير ممتاز، كما حصل  ٨٢ طالب على تقدير عام جيد جدا، ٩٠ طالب على تقدير جيد ، ١٢طالبا على تقدير مقبول.


وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  أن نسبه النجاح بكل قسم جاءت كالتالى اللغه الصينيه وآدابها ٩٧.٠٦%،قسم اللغه الألمانية وآدابها واللغه الفرنسيه وآدابها وقسم اللغات الشرقيه -اللغه التركيه وآدابها بنسبه نجاح ١٠٠%لكل قسم، بينما بلغت نسبه النجاح بقسم اللغات الشرقيه-اللغه الفارسيه وآدابها ٨٨.٢٤%.
وجاءت نسبه النجاح بقسم اللغه الإنجليزية وآدابها ٩٣.٥٥%.


هذا وأعلن الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن أسماء العشرة الأوائل حيث حصلت الطالبة بوسى حسين كامل قسم اللغات الشرقيه -اللغه التركيه وآدابها   علي المركز الأول بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وبالمركز الثاني الطالبة ندى ناصرمحمد قسم اللغات الشرقيه -اللغه التركيه وآدابها بتقدير عام ممتاز ، وحصلت علي المركز الثالث الطالبه نورهان مصطفى محمد قسم اللغه الصينيه وآدابها بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ،أما المركز الرابع فحصلت علية الطالبه حنين اشرف حسين بقسم  قسم اللغات الشرقيه -اللغه التركيه وآدابها وحصلت علي تقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف وبالمركز الخامس جاء الطالب  عمر طارق عيد قسم اللغه الالمانيه وآدابها  وحصل علي تقدير عام ممتاز. 


وتابع "رجب", معلنا حصول الطالبتان ايه صابر أحمد  بقسم اللغة الفرنسية وآدابها  علي المركز السادس بتقدير عام ممتاز، و الطالبة مريم ابراهيم السيد قسم اللغة الصينية وآدابها علي المركز السابع بتقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف بينما حصلت الطالبة ايه الله أحمد عبد الحكيم قسم اللغه الفرنسيه وآدابها  علي المركز الثامن وتقدير عام ممتاز  ، وجاء بالمركز التاسع الطالبه الاء حسن حسان قسم اللغه الألمانية وآدابها  بتقدير عام ممتاز  مع مرتبة الشرف، وبالمركز العاشر جاءت الطالبة اميره حسام الدين امين قسم اللغه الالمانيه وآدابها  بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف. 
وصرح الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بجامعة قناة السويس بأنه يمكن للخريجين مشاهدة كافة النتائج المعلنة على موقع ابن الهيثم للخريجين عن طريق الرابط التالي
grad.suez.edu.eg 
ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرقم القومي للخريج.

 

جامعة قناة السويس ألسن

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