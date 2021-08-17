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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 4 ميزات في فيسبوك لحمايتك من التنمر والمضايقات.. و5 هواتف ذكية هي الأفضل هذا الشهر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 بأسعار مناسبة.. 5 هواتف ذكية هي الأفضل هذا الشهر


قامت العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية حول العالم بإطلاق هواتف ذكية من الفئة المتوسطة خلال الأيام الماضية، حيث قامت شركة سامسونج وشاومي وريلمي وآخرين بالتنافس فيما بينهم بإنتاج هواتف ذكية بميزانية محددوة، والتى أصبحت متداولة ومطلوبة بشكل كبير فى جميع الأسواق.

 

تحفة أسوس القادمة .. مفاجآت جديدة في هواتف ROG Phone 5s

 

تعمل شركة ASUS أسوس التايوانية، على إطلاق أحدث أجهزتها من الهواتف الذكية ضمن سلسلة هواتفها الرائدة ROG Phone 5، والتي ستحمل اسم ROG Phone 5s، ومن المتوقع إطلاقها للأسواق الصينية حلال ساعات بمواصفات فائقة وإمكانيات كبيرة للغاية.

 

هاتف بمواصفات متكاملة.. سعر ومواصفات Honor X10 Max 5G من هونر


يعد هاتف Honor X10 Max 5G من أفضل الهواتف التي أطلقتها شركة هونر الصينية العام الماضي، حيث يتمتع الهاتف بعدد كبير من الميزات الكبيرة مع سعر مناسب للغاية ينافس الفئة المتوسطة والشبابية.

 

لحمايتك من التنمر والمضايقات.. 4 ميزات في فيسبوك هي الأفضل


يسعى موقع فيسبوك لمحاربة التعليقات المسيئة وخطاب الكراهية والتنمر الذى استطاع أن ينتشر بشكل لافت خلال السنوات الماضية، ومع انتقاد العديد من المستخدمين أو الخبراء أصبح الموقع يمكن المستخدمين من مواجهة التعليقات المسيئة التي من الممكن أن يتغرضوا لها على الشبكة.

 

آيفون وأندرويد.. أفضل الطرق لإجراء مكالمة فيديو على FaceTime


يعد تطبيق فيس تايم FaceTime من أفضل تطبيقات الفيديو، ولكن الأمر الذي كان يؤرق المستخدمين دوما هو أن التطبيق مخصص لهواتف آيفون وأجهزة آبل ولا يمتلك المرونة لتشغيله من هواتف أندرويد، وهو العيب الذي لاحقه دوما.

 

تكشف عن الأمراض.. ميزة خارقة في سماعات AirPods 3 القادمة من آبل


كشف باحثون في شركة آبل الأمريكية عن ميزة غير مسبوقة في سماعات AirPods 3 اللاسلكية القادمة حيث يمكنها التقاط صوت التنفس الخاص بالمستخدمين وتمكينهم من اكتشاف عدد من الأمراض الخطيرة.

 

بخطوات بسيطة.. كيف تتخلص من إزعاج تيليجرام للأبد؟


يعد تطبيق تيليجرام أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية، لما يملكه من سرعة وأمان وامتلاكه أفضل سياسة خصوصية بين جميع تطبيقات المراسلة الأخرى، كما يملك إمكانية تشفير عالية من طرف إلى طرف، ويمكن تشغيله على أكثر من جهاز في نفس الوقت، وبالرغم من ذلك، فهناك من يرغب فى وقف إزعاج المستخدمين له بحذف حسابه على تيليجرام نهائياً.

 

 

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