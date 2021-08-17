عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحفة أسوس القادمة.. مفاجآت جديدة في هواتف ROG Phone 5s

مفاجآت جديدة في
مفاجآت جديدة في هواتف ROG Phone 5s

تعمل شركة ASUS أسوس التايوانية، على إطلاق أحدث أجهزتها من الهواتف الذكية ضمن سلسلة هواتفها الرائدة ROG Phone 5، والتي ستحمل اسم ROG Phone 5s، ومن المتوقع إطلاقها للأسواق الصينية حلال ساعات بمواصفات فائقة وإمكانيات كبيرة للغاية.

 

وكشفت أحدث التسريبات عبر المسرب الشهير "Chun"، عن المواصفات الرئيسية التى ستحصل عليها هواتف أسوس المرتقب ROG Phone 5s، والتي ستتميز بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، ومعدل التحدث العالي للشاشة، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، وفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني.

أسوس تطلق لاب توب Chromebook Flip CX5400 بإمكانات فائقة.. سعر ومواصفات

أسوس تطرح أصغر هاتف رائد في السوق.. سعر ومواصفات

مواصفات هواتف أسوس الذكي ROG Phone 5s

 

ستأتى هواتف Rog Phone 5s من أسوس، مشابه بشكل كبير للإصدار السابق من أسوس ROG Phone 5، حيث ستأتى بنفس التصميم، مع بعض التغيرات والميزات الجديدة، حيث ستأتى بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، بمعدل تحديث عال قابل للتكيف والتبديل ما بين  60 / 90 / 120 / 144 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى حواف علوية وسفلية بارزة، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج داخل الشاشة.

 

وفيما يخص التصوير، فمن المتوقع أن تحتوى هواتف أسوس المرتقب Rog Phone 5s،على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو يأتى بدقة 5 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 24 ميجابكسل.

 

وستعمل هواتف أسوس القادم ROG Phone 5s، بمعالج من نوع Snapdragon 888+ 5G، كـ أحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، والأحدث فى الأسواق العالمية، والتي تأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، "مع 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائية الإفتراضية"، وذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجا بايت، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.

 

وتحتوى هاتف ROG Phone 5s من أسوس، بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E، والبلوتوث Bluetooth 5.2.

 

ومن المتوقع أن تأتى هواتف أسوس الذكية ROG Pone 5s بسعر 810 دولار "أي ما يعادل 12 آلاف و 700 جنية مصري"، فيما سيتم الإعلان الرسمي عن السعر مع موعد الإطلاق المتوقع خلال ساعات . 

شركة Asus أسوس هواتف ROG Phone 5S مواصفات ROG Phone 5s سعر ROG Phone 5s افضل هواتف اسوس

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تسيطر على حريق دائري المريوطية.. صور

بعد فضيحة الأمير البريطاني أندرو.. تغيرات محتملة في الألقاب الملكية

أحمد العوضي يستعد للحاق بـ ياسمين عبد العزيز في سويسرا.. تفاصيل "خاص"

تحفة أسوس القادمة.. مفاجآت جديدة في هواتف ROG Phone 5s

هل يجوز لمن استيقظ قبل الظهر أن ينوي صيام عاشوراء؟ الإفتاء توضح

فولكس فاجن تزيل الستار عن أيقونتها الجديدة TAIGO 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ