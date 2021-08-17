تحفة أسوس القادمة.. مفاجآت جديدة في هواتف ROG Phone 5s

تعمل شركة ASUS أسوس التايوانية، على إطلاق أحدث أجهزتها من الهواتف الذكية ضمن سلسلة هواتفها الرائدة ROG Phone 5، والتي ستحمل اسم ROG Phone 5s، ومن المتوقع إطلاقها للأسواق الصينية حلال ساعات بمواصفات فائقة وإمكانيات كبيرة للغاية.

وكشفت أحدث التسريبات عبر المسرب الشهير "Chun"، عن المواصفات الرئيسية التى ستحصل عليها هواتف أسوس المرتقب ROG Phone 5s، والتي ستتميز بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، ومعدل التحدث العالي للشاشة، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، وفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني.

مواصفات هواتف أسوس الذكي ROG Phone 5s

ستأتى هواتف Rog Phone 5s من أسوس، مشابه بشكل كبير للإصدار السابق من أسوس ROG Phone 5، حيث ستأتى بنفس التصميم، مع بعض التغيرات والميزات الجديدة، حيث ستأتى بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، بمعدل تحديث عال قابل للتكيف والتبديل ما بين 60 / 90 / 120 / 144 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى حواف علوية وسفلية بارزة، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج داخل الشاشة.

وفيما يخص التصوير، فمن المتوقع أن تحتوى هواتف أسوس المرتقب Rog Phone 5s،على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو يأتى بدقة 5 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 24 ميجابكسل.

وستعمل هواتف أسوس القادم ROG Phone 5s، بمعالج من نوع Snapdragon 888+ 5G، كـ أحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، والأحدث فى الأسواق العالمية، والتي تأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، "مع 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائية الإفتراضية"، وذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجا بايت، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.

وتحتوى هاتف ROG Phone 5s من أسوس، بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E، والبلوتوث Bluetooth 5.2.

ومن المتوقع أن تأتى هواتف أسوس الذكية ROG Pone 5s بسعر 810 دولار "أي ما يعادل 12 آلاف و 700 جنية مصري"، فيما سيتم الإعلان الرسمي عن السعر مع موعد الإطلاق المتوقع خلال ساعات .