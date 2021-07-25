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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسوس تطلق لاب توب Chromebook Flip CX5400 بإمكانات فائقة.. سعر ومواصفات

أسوس تطلق لاب توب
أسوس تطلق لاب توب Chromebook Flip CX5400 بإمكانات فائقة

أطلقت شركة أسوس Asus جهاز اللاب المتميز Chromebook Flip CX5400 والذى يأتي بشاشة كبيرة مع عدد من المواصفات الفائقة للغاية، وبطارية تستمر حتى 10 ساعات،  مع سعر يعتبر مرتفع نسبيا حيث يزيد اللاب توب عن 1000 دولار أمريكي.

 

وبحسب موقع Technosports فإن لاب توب  Chromebook Flip CX5400 يأتي بشاشة لمس عالية الجودة قياس 14 بوصة، بدقة 1080 بكسل ومجموعة ألوان 100٪ sRGB مع سمك 1.5 سم ، ووزن 1.4 كجم .

شركة Asus تستعد لإطلاق أجهزة للطلاب بأسعار مناسبة في هذا الموعد

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ويعمل لاب توب  Chromebook Flip CX5400 بمعالج من نوع Intel Tiger Lake-U i7-1160G7 مع رسومات Iris Xe المدمجة، وذاكرة تخزين عشوائي 16 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4x ، و 512 جيجا بايت للسعة التخزينية الداخلية. 


ويحتوى  لاب توب  Chromebook Flip CX5400 على بطارية بقوة شحن  48 واط يمكن أن تدوم حتى 10 ساعات، التي تمكن المستخدمين من لعب ألعاب فيديو والاشتراك في منصات الألعاب مثل Google Stadia و Nvidia GeForce NOW.

 

سعر لاب توب  Chromebook Flip CX5400

 

ويتميز لاب توب  Chromebook Flip CX5400 بتصميم نحيف الحواف، وهيكل المصنوع من الألومنيوم لا يحتوي على أي فتحات تبريد، و كاميرا ويب بدقة 720 بكسل، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ووحدة Wi-Fi 6 ، وشبكة واى فاى    BT 5.0،  ومقبس صوت ، وفتحة للشحن من نوع USB-A 3.2 Gen 1 .

 

ويبلغ سعر لاب توب  Chromebook Flip CX5400  حوالى 1050 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 17 ألف جنيه مصرى، ويتوفر للبيع في الولايات المتحدة حاليا.

 

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